Canelo c. Saunders ce samedi

Par James Blears

Pour Billy Joe Saunders, la clé pour remporter la victoire est de réaliser une masterclass de boxe, dominant le centre du ring, pour éviter d’être pris contre les cordes, tandis que Saúl «Canelo» Álvarez, essaiera ingénieusement et impitoyablement de couper tous les itinéraires de échappe-toi, esquive et fonce sur BJ, écrase et écrase son corps, puis trouve-le et… BAM!

Les deux hommes sont rigoureusement préparés d’esprit, de corps et d’âme pour ce fabuleux combat le 8 mai au AT&T Stadium d’Arlington, au Texas. De cette rencontre extraordinaire dans le Lone Star State, une supernova suprême émergera en brandissant la magnifique Half-Blood Belt, créée spécialement pour cette Boxing Party. Un cadeau ouvert au monde, il attend d’être conquis dans ce formidable combat. Les ceintures super-moyens WBC et WBA de Canelo et la version WBO de Billy Joe sont en jeu.

Tous les matchs de boxe se résument à des styles, offensifs et contrastés, l’un dominant sur l’autre. Canelo est connu comme un combattant de pression, coupant la distance, menant les adversaires dans des impasses, se rapprochant, se rapprochant et lâchant des coups puissants de puissance.

Dans le style traditionnel, il aime travailler et hacher le corps. Mais ensuite, et finalement … il monte avec de gros crochets gauches, des mains droites effrayantes et l’uppercut à la faux, qui est en effet un coup de poing à enjeux élevés, mais qui récolte également des dividendes importants et choquants.

Rester debout et faire du commerce avec Canelo aujourd’hui est inutilement courageux, imprudent et presque aussi stupide que d’être à proximité d’une cabine téléphonique avec Jimmy Conway à Goodfellas, juste après avoir reçu la nouvelle du succès de Tommy De Vito, un fou qu’il était. censé devenir fou. Ce n’est pas l’action d’un homme sage …

Nous avons tous regardé et frissonné à la terrible punition soutenue que le grand, mince et maigre Callum Smith a absorbé quand il a été piégé. Trop souvent pour son bien, il a tenu tête à Canelo, et il a souffert!

La tâche de Canelo est de rattraper Billy Joe à pied léger, de l’ancrer, de l’enraciner et de débarquer son artillerie lourde. Alors que l’opportunité dorée et verte de Billy Joe est d’utiliser au maximum ses compétences de boxe diverses et brillantes, menant son adversaire imminent avec ses coups de poing précis, alors qu’il avance sournoisement en retraite. En attaque, il doit utiliser son jab éprouvé, suivi de crochets gauches de précision, pour enduire Canelo d’un très grand volume de poinçons de qualité. Entrez et sortez sans être touché.

La clé du succès de Billy Joe est d’être efficace de cette manière, tout en étant aussi insaisissable que Sir Percy Blakeney, The Scarlet Pimpernel. Vous aurez besoin d’une concentration exceptionnelle, inébranlable et soutenue, dans un combat qui vous mènera au niveau suivant ou vous ruinera.

Un laps de temps de déconcentration ou même une fraction de seconde vous coûtera cher, car Canelo possède certainement le pouvoir de frapper à tout moment. Arrêter Canelo avec une mâchoire de fer est une perspective entièrement différente et plus difficile, à moins que cela n’implique des coupures. Cependant, en boxe, tout est possible. Même au plus haut niveau, un coup révélateur peut perturber le score.

Canelo a gagné contre tous les gauchers qu’il a affrontés, mais il ne se comporte pas aussi bien contre eux que la version conventionnelle. Il a été rigoureusement et exceptionnellement testé contre Erislandy Lara, qu’un juge a jugé vainqueur, tandis que les deux autres se sont opposés. Lara a utilisé un coup droit, essayant de garder Canelo à distance, soutenu par des combinaisons rapides et difficiles sous tous les angles, alors qu’il essayait de s’éloigner des cordes, où lui et tous les autres affrontant Canelo sont vulnérables.

Il a utilisé efficacement le mouvement latéral et chaque pouce de l’anneau pour éviter de se retrouver dans une confrontation tête-à-tête. Ce faisant, il semblait couvrir l’équivalent de distance d’un marathon et a été hué avec enthousiasme par les fans pour ne pas avoir échoué, mais il s’est avéré être une formule intelligente, sinon entièrement gagnante. C’était proche de cette stratégie. Cependant, il faut se rappeler et apprécier que cela s’est produit en 2014, il y a sept longues années. C’était avant et c’est maintenant.

Un an plus tôt, un autre gaucher Austin Trout a été abandonné avec un simple déchirant de suite au septième tour. Mais il a également posé une variété de problèmes lancinants pour Canelo, avec sa mobilité soyeuse, également principalement latérale, mais à peine mortelle.

Plus récemment, Daniel Jacobs a perdu sa ceinture IBF des poids moyens face au World Boxing Council et au champion WBA Canelo, en 2019 pour UD, mais le combat a été très compétitif tout au long. Jacobs, qui se bat à partir d’une position conventionnelle, a eu ses moments, mais pas autant de mouvements efficaces lorsqu’il est passé au gaucher, ce qui n’est pas sa force naturelle à ce niveau.

Billy Joe, qui a combattu trente fois avec quatorze KO, dit que Canelo 55-1, 37 KO a accumulé plus de miles au compteur que lui. Mais on pourrait également affirmer que Canelo a acquis plus d’expérience en cours de route. Il a beaucoup appris lors de ses deux combats avec Gennady Golovkin et son éducation en boxe a été acquise dans une classe supérieure.

Canelo aime se tenir près et se pencher, mais ses mouvements subtils et flexibles de la tête et de la taille, ses réflexes rapides et son anticipation habile font de lui une cible difficile à cerner et à frapper directement. Il glisse et dévie de nombreux coups de poing qui marqueraient et piqueraient un autre combattant moins intelligent. Lui et Billy Joe aiment simuler des coups de poing pour attirer les adversaires dans une seconde estimation, afin de préparer leurs coups de poing de bonne nuit.

Le combat le plus difficile de Billy Joe à ce jour a été contre Chris Eubank Jr en 2014. Billy Joe a trompé et vaincu Chris, qui s’est battu léthargique et pris au dépourvu pendant les cinq premiers rounds, mais au fur et à mesure que le combat progressait, le pouvoir d’Eubank est arrivé.

Au fil du temps, cela est devenu un facteur et Billy Joe s’est sensiblement évanoui vers la fin, même s’il a gagné. Encore une fois, c’était il y a longtemps et des leçons ont certainement été tirées.

Dans l’ici et maintenant, cela dépend en grande partie de la quantité de dégâts que Billy Joe subit et souffre d’avoir infligé Canelo, de la façon dont il se comportera à mesure que les balles s’épuisent.

Sa performance la plus retentissante a été la victoire de UD contre le gros frappeur David Lemieux en 2017. Une démonstration absolument époustouflante de Billy Joe, qui s’est cogné la tête en boxant autour de lui, toute la nuit.

Billy Joe ne sera jamais aussi durement touché que le 8 mai. Voir c’est croire, cependant, le sentiment est beaucoup plus tangible. Canelo est un combattant patient. Cela ne vient pas en sautant, en se balançant et en attendant. Parfois, il s’abstiendra de lancer un coup de poing, pour attendre une ouverture plus juteuse et plus opportune. Quand ses coups de poing atterrissent, c’est avec un bruit sourd, car il vise avec une main lourde.

La vitesse fulgurante de la main, les compétences de boxe, la polyvalence et l’adaptabilité de Billy Joe sont quelque chose que Canelo n’a rencontré qu’une fois auparavant, contre le légendaire Floyd Mayweather Jr.Pour gagner, Canelo doit aller droit au but, plutôt que de le poursuivre de manière inefficace. Pour gagner, Billy Joe doit juger la distance avec l’habileté de calcul de Pythagore.

L’emplacement et la renommée favorisent Canelo. Ce stade est maintenant comme une deuxième maison pour lui. Beaucoup plus de Mexicains et de Mexicains / Américains seront disponibles pour rugir pour lui. Cependant, le contingent de fans britanniques se réjouira de son cœur pour Billy Joe.

Les deux hommes sont habitués aux grandes occasions, mais en fin de compte, ce ne sont que les deux plus le troisième homme du ring.

Billy Joe, qui n’a jamais été vaincu en tant que professionnel, dégage l’exubérance de la bravoure. Cela fait essentiellement partie de qui vous êtes et de ce qui vous motive. Cependant, il pourrait être préférable de s’en tenir à la tâche à accomplir et à accomplir, sans vanter et taquiner Canelo avec une impertinence ou une incitation à l’impertinence. Mieux vaut économiser votre souffle et ne pas baisser la garde de manière provocante ou sortir votre menton non protégé.

La fierté a souvent tendance à venir avant une chute. Le respect mutuel n’enlève pas un iota de volonté de fer. Alors, espérons aussi que les doigts des autres ne sont pas piétinés et qu’il n’y a pas de clash de têtes, ce qui arrive parfois, avec des postures différentes et contrastées, ainsi que des mentalités granitiques diamétralement opposées.

Billy Joe, trente et un, mesure cinq pieds onze pouces, tandis que Canelo, qui en a trente, est plus petit que cinq pieds huit pouces. La portée de Billy Joe est de soixante et onze pouces, tandis que celle de Canelo est juste une pincée d’un demi-pouce plus courte.

Si chacun se bat de toutes ses capacités et de toutes ses capacités et suit son plan de match, ce sera une grande bataille. L’héritage gitan indomptable de Billy Joe est l’essence de sa fierté indomptable, étonnée, merveilleuse et d’une volonté maladroite, qui seront mises à l’épreuve comme jamais auparavant. Il est convaincu qu’il peut et va gagner. Comme l’écrivait Nikki Rowe: “Il n’y a qu’un seul endroit où je veux être et ce sont tous les endroits où je n’ai jamais été.” Plus que probablement, son compagnon de route, le champion des poids lourds WBC, et son ami Tyson Fury seront sur le ring pour l’encourager.

Quant à Canelo, pendant l’immobilité tranquille, le calme ininterrompu, qui cède inévitablement la place à la tempête à venir, il ne connaît que trop bien le sens de Cinco de Mayo. C’est la date la plus importante, profondément enracinée et sanctifiée, encerclée dans un calendrier mexicain. Le Mexique n’attend rien de moins de lui qu’une victoire totale.

Et ainsi le dicton dit: «Je suis mexicain. Nous nous battons toujours jusqu’au bout ».