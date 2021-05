Canelo continue d’éveiller les passions trouvées dans l’environnement de la boxe

Par Jaime Estrada

Canelo dit qu’il fait la sourde oreille à toutes les critiques qu’il est arrogant, charlatan, etc., et en vérité, bien qu’au fond s’il est affecté par ce que disent ses détracteurs, l’homme de Guadalajara ne peut pas se permettre de baisser la garde et sa préparation à être physiquement et mentalement prêt pour son duel d’unification des titres des super-moyens, son rival sera à son tour le britannique Billy Joe Saunders le 8 mai à Dallas, Canelo exposera les titres de la WBC, WBA et The Ring tandis que Saunders le WBO, (le WBC a ajouté la ceinture de sang-mêlé commémorative). Canelo a l’aimant des deux jours les plus importants du calendrier aztèque (les week-ends du 5 mai et du 16 septembre) et la dent fait mal à celui qui fait mal est la meilleure livre pour livre du moment, la chose curieuse La chose est, ceux qui nier sa grandeur dans la structure ne lui donne pas le crédit qu’en tant que welter naturel / super poids welter, il risque de gravir les échelons et de déchirer des gars plus gros et plus forts dans les divisions moyennes, super moyennes et lourdes légères, devenant ainsi un véritable pay-per- voir le box-office, parce que tout le monde ne fait pas le saut du tigre aux divisions supérieures sans en payer les conséquences, si je me souviens bien, le seul qui a fait ce qu’il voulait avec des gars plus grands et plus forts était Manny Pacquiao. Et en réalité, Canelo est vu dans chaque combat plus solide et les critiques à son encontre peuvent continuer mais il se réfère aux tests et continue de faire l’histoire en essayant d’unifier la division de 168 livres. Et n’oubliez pas la célébration de la célèbre bataille de Puebla avec les cris populaires à pleins poumons: vive le général Ignacio Zaragoza! Vive le champion Saúl Canelo Álvarez! Vive le Mexique!

PS La belle chanteuse Bridget Gonzalez qui détient le record du monde Guinness dans plus d’hymnes nationaux chantés dans les combats du championnat du monde (qui dépasse 70 participations) a déclaré à l’annonceur El Genio Lucas lors d’une interview, que l’un de ses plus grands désirs est de chanter l’hymne en l’un des combats de Saul Canelo Alvarez, avec lequel il dit qu’ils ont deux choses en commun qui les identifient, le sang de Tapatia, et que tous deux sont nés le 18 juillet.