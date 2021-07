Canelo contre Saunders : le match du moment

La tôt le matin le dimanche 8 mai à 02h00, DAZN nous apporte, en direct et en exclusivité, l’un des combats les plus attendus de ces derniers temps. Saul “Canelo” lvarez fait face aux britanniques Billy Joe Saunders.

Marre de tant de combats mettant en scène amateurs et sportifs d’autres disciplines sportives, les puristes de la bonne boxe ont de la chance. Peut-être sommes-nous devant combat de l’année, et les deux combattants chercheront la gloire chez AT&T à Arlington (Texas).

BJ Saunders est aujourd’hui un combattant invaincu (30-0 avec 14 KO) et leur nombre peut intimider n’importe qui. Il arrive plein d’optimisme et c’est normal, il fait face au combat le plus important de toute sa carrière. Le gaucher vit un doux moment et sait qu’une victoire contre toute attente face à Guadalajara ferait de lui le boxeur du moment. Saunders a le plus à gagner, mais il risque aussi quelque chose, son titre de l’Organisation mondiale de boxe.

Sa garde gaucher est quelque chose d’inhabituel pour le Mexicain. Nous verrons si ajoutés à son esquive et à son rythme dans la première moitié du combat ils parviennent à déstabiliser Álvarez. Sur le papier, c’est un adversaire difficile, sans aucun doute.

BJ Saunders a intensifié le combat avec des accusations sur la légalité avec laquelle le Mexicain remporte ses combats. Il assure que soit il assomme « Canelo », soit il ne pourra pas battre l’Aztèque aux points. Morbid ajouté au combat, ce qui peut finir par devenir une guerre totale entre les deux champions.

Le « Canelo » pour sa part, exposera son super championnat de la World Boxing Association, la couronne du World Boxing Council et la ceinture de The Ring.

Il est le roi du livre pour livre, et son intelligence sur le ring est l’une de ses plus grandes vertus. Cependant, trouver des points faibles à Guadalajara est difficile. De nombreux rivaux ont essayé de le battre avec différentes stratégies et ont lamentablement échoué.

Mike Tyson voit clairement Canelo comme le favori tandis que Tyson Fury parie sur Saunders.

Les paris sont favorables au combattant aztèque et à une voix autorisée comme celle de Mike Tyson Il le voit clairement gagner le combat. D’autre part, le toujours controversé Tyson fureur prédit que l’anglais donnera une leçon au Mexicain.

Avec une ambiance ‘Super Combat’

L’AT&T d’Arlington accueillera plus de 60 000 privilégiés, une fréquentation record à l’époque où nous vivons, et la prévente de billets a été une pure folie. Le domicile des Cowboys de Dallas accueillera une véritable bataille de styles et deux combattants au sommet de leur carrière.

Le Mexicain a l’intention de poursuivre son plan pour devenir le dominant absolu des 168 livres. Sa présence sur le ring est imposante et sa défense est imprenable à ce jour.

