Canelo contre Substituts cachés des plantes et de Caleb

Caleb Plant n’a pas caché la possibilité d’une contagion intempestive affectant son combat contre Canelo. Curieusement, deux rivaux évités de Guadalajara (Charlo et Benavidez) seraient ses remplaçants de luxe, aidés par plus d’une cause.

La décision inhabituelle de la WBC d’ordonner un match nul entre Jaime Munguía et Sergiy Derevyanchenko permet à Jermall Charlo d’être plus facilement une option et une contagion importune de David Benavidez l’a contraint à reporter d’une semaine son « nouveau match nul » contre José Uzcategui. combat entre Canelo Alvarez et Caleb Plant. Comment ces « causalités » ont-elles été traitées dans lesquelles le CMB a eu tant d’influence et pourquoi Benavidez et Charlo aiment-ils la lettre cachée de PBC pour le 6 novembre ? Je vous l’explique dans la vidéo.

Aussi dans la vidéo, vous avez ma réaction aux dernières déclarations de Caleb Plant sur le fait de se faire vacciner ou non contre COVID et, surtout, les raisons pour lesquelles sa colère contre les journalistes est justifiée, qui écartent indirectement toute possibilité avant Canelo. Je vais commenter cela et aussi pourquoi je pense que Plant est pour Canelo un rival très différent de tout ce qu’il a affronté en dernier.