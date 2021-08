Canelo contre Usine confirmée le 6/11 : la gestion cachée

L’unification de toutes les ceintures super médianes entre Canelo Álvarez et Caleb Plant a été confirmée. Finis trois échecs consécutifs dans la gestion et beaucoup de tissu à couper. Tissu que nous avons coupé dans cette vidéo.

Comment et pourquoi Al Haymon s’en est-il sorti ? Comment et pourquoi Canelo Álvarez a-t-il fini par céder sans imposer ses conditions sur celles du rival ? Pourquoi verrons-nous Canelo monter sur un ring dans les mêmes conditions qu’il y a huit ans, lorsqu’il affrontait Floyd Mayweather ? Pourquoi dans ce combat, bien qu’il se hisse parmi les favoris, « les astérisques » parviennent à égaliser les possibilités et c’est une bonne nouvelle ? Que signifiait et que signifiait l’échec d’Eddie Hearn ? Avez-vous échoué à cause de Canelo ou à cause de votre propre inaptitude à gérer aux États-Unis ?

Bienvenue à la réaction immédiate à la grande annonce de jeudi : il y aura un combat entre Saúl ‘Canelo’ lvarez et Caleb Plant et pour la première fois depuis longtemps, nous aurons l’occasion d’analyser l’avant-première d’un combat de Canelo sans penser à le poids total des clauses, des arrangements de bureau ou des pactes confidentiels qui vérifient en bloc et résolvent les retraites de boxe. Et comme toujours, à l’essentiel, sans filtres ni cosmétiques narratifs.