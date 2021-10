Canelo en mode ‘science-fiction’ : GGG, Charlo, Spence, Paul !

Canelo Álvarez a surpris avec ses publicités et est parti comme un exercice social, pour découvrir la raison cachée de certains objectifs utopiques. Comment alimenter la trilogie possible et irréelle avec GGG, un combat contre Jermall Charlo ou contre Errol Spence ou au sommet de sa fantaisie verbale, il a même avoué un possible combat contre Jake Paul ! Pour quelle raison parlait-il de tant de choses irréalisables ?

Pourquoi insistez-vous pour rejeter les combats contre les Mexicains ou recourez-vous à des justifications absurdes pour justifier votre rejet de Demetrius Andrade comme rival ? Dans la vidéo se trouvent toutes les réponses et « autre chose ».