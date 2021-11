Canelo entre dans l’histoire avec un KO d’un autre combat

Il n’y avait pas beaucoup de mystère, la prédiction était que Canelo battrait Caleb Plant par KO et c’était le cas. La victoire émulée qui a remporté contre Kovalev dans le même tour, c’était un KO rare, dans un combat étrange et qui semblait suivre un script infaillible

L’étrange est que pendant dix rounds Canelo n’a jamais réussi à déplacer Plant, jusqu’à ce moment étrange du onze round où l’Américain s’est rendu à la toile sans montrer qu’il était blessé. Jusque-là, il contrôlait le combat, imposait son style, frustrait Canelo, l’esquivait quand il voulait, marquait des coups quand il voulait et le laissait même frapper sans montrer le coup du lapin.

Au contraire, le Mexicain était parfois répété dans les mêmes deux coups et on l’a même vu se balancer maladroitement plus d’une fois. Et bien que dans les cartes officielles et non officielles l’homme de Guadalajara ait marché devant, ce qui a été vu sur le ring était un combattant limité, sans plan B et s’accrochant à une seule stratégie, lançant les mêmes coups que nous le voyons dans les vidéos Instagram contre le sac de son gymnase à San Diego.

Parmi ces coups, Plant a pris le plaisir de les épauler à la manière de Mayweather ou de croiser son coup droit devant le menton, forçant Canelo à le tenter avec des coups de coup droit descendants qui le rendaient rarement propre. A cela s’ajoute la détérioration de son cardio qui ne permettait pas d’imaginer qu’il réaliserait dans les derniers tours ce qu’il n’avait pas réalisé dans les dix précédents.

Cependant, à la onzième minute du tour, sur les mêmes cordes où Plant s’ennuyait de passer des coups avec son épaule, ce coup est venu que les répétitions de la télévision ne permettaient pas de voir qu’il était si propre qu’il lui faisait mal. Une Plante à laquelle de pires coups lui étaient parvenus et il n’a pas froncé les sourcils, au point que lorsqu’il s’est levé de la toile il s’est presque immédiatement remis avant l’examen de l’arbitre.

Puis il y a eu une deuxième chute qui a semblé agi. Quoi qu’il en soit, fin de journée pour Plant et en quelque sorte une bonne nuit pour ses comptes bancaires. Il a remporté le meilleur sac de toute sa carrière. Canelo, quant à lui, entre dans l’histoire et statistiquement, il sera le premier Mexicain à unifier les quatre ceintures d’une division.