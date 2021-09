Canelo envoie un message dur à Andre Ward

in

Nous sommes à quelques mois de la lutte pour l’unification du titre de 168 livres entre, Saul “Canelo” lvarez, et l’américain, Plante de Caleb, concernant ce dernier, l’ancien boxeur, André Ward, l’aide dans sa préparation, par conséquent, le Mexicain a envoyé un message dur à cet égard.

Le Mexicain est conscient de tout ce qui est en jeu dans la nuit du 6 novembre, il se concentre donc uniquement sur la victoire et fera donc tout son possible pour y parvenir.

Devant, il a un défi difficile à relever, Usine de caleb, et encore plus avec l’aide de André Ward dans leur camp, raison suffisante pour Canelo prendre plus de motivation pour le combat.

Concernant cette union entre Ward et Plante, Canelo a déclaré qu’il n’était pas le moins du monde concerné, que même si André Il veut monter se battre le soir même, je le lui donnerais volontiers.

« Les deux peuvent monter sur le ring, pas de problème. Ce sera juste lui et moi [Plant] sur le ring, mais s’ils y vont tous les deux, je n’ai toujours pas de problème”, a-t-il déclaré.

A CHARGER A L’USINE LE 6 NOVEMBRE

Fatigué d’entendre les déclarations du champion IBF des 168 livres, Usine de caleb, le Mexicain, Saul « Canelo » lvarez, Il a envoyé un message dur à son rival, précisant qu’il veut lui arracher la tête, et qu’il ressentira également son coup le 6 novembre.

« On dit qu’un chien qui aboie ne mord pas et que je n’aboie pas. Ils ont déjà vu ma morsure. L’expérience est ce qui me donne la patience de tout montrer au-dessus du ring en le faisant avec une grande intelligence”, a-t-il avoué. Canelo.

A propos, Canelo a déclaré qu’il ferait tout son possible pour conserver la ceinture commémorative qu’il a confectionnée en GB avec des artisans mexicains.

« Pour moi, c’est un honneur et très reconnaissant. Je suis dans le gymnase et je ferai de mon mieux pour garder cette ceinture. Je suis très heureux », a-t-il expliqué.

