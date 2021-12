Canelo est le combattant du mois WBA

(Photo: Showtime Boxe)

Saúl « Canelo » Álvarez a été nommé boxeur du mois par la World Boxing Association (WBA) grâce à sa victoire le 6 novembre sur Caleb Plant, qui fait de lui le champion incontesté des super-moyens.

Álvarez est entré dans le combat avec le WBA Super Championship, la ceinture WBO et la ceinture WBC en sa possession. Il ne lui restait plus qu’à obtenir celui de l’IBF, mais pour cela il devait battre l’invaincu Plant.

Le Mexicain a obtenu un KO spectaculaire au dixième tour après avoir connecté un uppercut au visage de l’Américain et a couronné une excellente performance au MGM Grand de Las Vegas.

« Canelo » s’est réaffirmé comme le meilleur livre pour livre aujourd’hui et le visage du sport dans le monde. C’était la troisième défense de sa couronne WBA à 168 livres et sa 57e victoire à vie, alors qu’il a 1 défaite et 2 nuls.

Parallèlement aux prix du mois, le classement mensuel de l’organisation pionnière a également été publié, qui peut être consulté dans la section correspondante du site Web.