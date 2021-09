Canelo et Plant aux ananas du visage

in

Les présentations des grands combats sont généralement le théâtre de mises en scène devant les caméras et on dit souvent que la soirée commence là où les deux adversaires se retrouvent face à face. Et c’est littéralement ce qui s’est passé dans la confrontation entre Saul Canelo Allvarez et Caleb Plant, qui a déjà de la confrontation, ils ont commencé à ananas.

Regarde aussi

Le Mexicain et l’Américain, qui se retrouveront le 6 novembre au MGM Grand Arena de Las Vegas pour unifier les super-moyens, ont d’abord échangé chicanas et insultes. Plant a dit qu’il serait le nouveau champion et, au rire de Canelo, il a lancé : « Continue de rire, fils de pute, parce que tu vas le découvrir très bientôt.. Mais ce n’était que le début.

Regarde aussi

Au moment où les deux combattants étaient face à face, Plant lui a dit quelque chose qui n’a pas été entendu et Canelo a répondu avec une poussée. Le Yankee est allé le chercher, Quelques ananas se sont envolés et Caleb s’est retrouvé avec la paupière droite coupée : il y a eu un uppercut qui a fait sauter ses lunettes et il est parti avec du sang sur le visage.

Un peu plus tard, via ses réseaux sociaux, Canelo accuse Plant d’avoir insulté sa mère, ce qui aurait provoqué la réaction du Mexicain. “Ne parle pas de ma mère”, a écrit le colorado, et a également mis en ligne la vidéo du moment épicé. Mais Caleb l’a nié avec un message fort.

“Ma mère a été tuée par la police il y a deux ans. Pourquoi parlerais-je de la mère de quelqu’un d’autre ? Et même si je m’en foutais, Pourquoi est-ce que j’ouvrirais cette porte en face à face pour que quelqu’un me dise « n’ont-ils pas tué ta mère, idiot ?. Ils ne m’entendront jamais parler de la mère, de la femme ou des enfants de quelqu’un. Quand les hommes partent à la guerre, ils laissent femmes et enfants à la maison”, Plante argumentée.

Vous ne m’entendrez jamais parler de la mère, des enfants ou de la femme de quelqu’un. Quand les hommes partent à la guerre, ils laissent les femmes et les enfants à la maison. – CalebPlant (@SweetHandsPlant) 22 septembre 2021

Les meilleures photos de l’affrontement

Careo très épicé entre Canelo et Plant.

Careo très épicé entre Canelo et Plant.

Careo très épicé entre Canelo et Plant.

Careo très épicé entre Canelo et Plant.

Careo très épicé entre Canelo et Plant.

Careo très épicé entre Canelo et Plant.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE