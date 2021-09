Canelo et Plant deviennent fous et se frappent lors d’une conférence de presse

Saúl ‘Canelo’ Álvarez (56-1-2, 38 KO) et Caleb Plant (21-0, 12 KO) unifieront les super-moyens le 6 novembre. Le combat aurait dû avoir lieu en septembre, mais quand tout a été fermé, ils ne se sont pas compris. Les négociations ont échoué et peu de temps après, Álvarez lui-même s’est entretenu avec Al Haymon, le promoteur de Plant, pour clore le procès. Tout était scellé. La tension n’était pas trop élevée, mais le positif d’Oscar Valdez (qui n’a pas été sanctionné par la WBC) a suscité une vive polémique. L’Américain a profité de la situation pour attaquer Canelo et son équipe (Valdez s’entraîne aussi avec Eddy Reynoso). Cette action a tout réchauffé.

La tension était évidente et a dû se matérialiser lors d’une conférence de presse. Des images des deux combattants posant pour des affiches officielles avaient fuité et ils ont dû attendre. La mèche allumée, beaucoup. Showtime, la télévision qui diffusera le combat aux États-Unis, a fait quelque chose d’étrange. La première chose était face à face. Cela a commencé intense, Canelo a enlevé ses lunettes et Plant rétrécissait l’espace. Petit à petit, les visages se sont rapprochés, c’est à ce moment que Plant a commencé à parler et la tension a débordé. Le Mexicain a été gêné par quelque chose qu’il a dit et a poussé son adversaire, cela a été fait à nouveau en lançant un coup et les deux ont été impliqués à coups de poing. La sécurité a rapidement tout coupé, mais Canelo a eu le temps de couper sous l’œil droit de Plant.

Ce n’est que contre Golovkin (deuxième combat) qu’Alvarez s’est montré aussi enflammé. Son attitude était la même lors de la conférence de presse. Après un long discours, Plant est revenu à mentionner Valdez et le dopage et cela a enflammé Canelo, qui parlait constamment en anglais (ne l’a jamais fait) et n’a convoqué le monarque IBF que le 6 novembre. Tout a explosé en l’air en face à face. Finalement, Álvarez s’est excusé auprès de la presse pour l’incident et chacun a suivi son propre chemin. L’image était étrange et nous verrons si cela entraîne des conséquences. Est-ce que tuLa coupe affectera-t-elle Plant dans ses entraînements ? L’attitude de l’un et de l’autre mettait en péril le combat du 6 novembre… même ainsi, les fans comptent déjà les heures. Ce n’est pas juste un autre combat. Plant voulait que ce soit personnel et Canelo est entré dans le chiffon. 46 jours pour que tout se règle sur le ring.