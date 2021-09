‘Canelo’ et Plant se serrent les coudes lors de la conférence de presse

in

Le Mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez et l’américain Plante de Caleb ils ont échangé pousser et frapper pendant la conférence de presse offert mardi pour promouvoir leur prochain combat d’unification de tous les titres des super-moyens.

L’échange de cirque, qui a encore donné la pire image de la boxe, a laissé Plant avec une coupure sous l’œil droit, sans aucune répercussion face au combat qu’ils espèrent jouer ensuite. 6 novembre dans le MGM Grand Garden Arena à Las Vegas (Nevada).

Les deux champions se sont séparés après avoir échangé des critiques verbales lors de la cérémonie de confrontation avant le début de la conférence de presse dans le jardin du Beverly Hilton.

Apparemment, en réponse à un commentaire de Plant sur le la mère d’Álvarez, la superstar mexicaine a repoussé Plant avec une poussée à deux mains.

Plant s’est avancé et a lancé un crochet du gauche sur Alvarez, qui a esquivé et a lancé un gauche ouvert au visage de Plant. Le coup a atterri sur les lunettes de soleil de Plant, qui se sont enfoncées dans sa joue et ont causé la coupure.

Les équipes des deux combattants sont entrées en scène au moment opportun et les ont finalement séparées, mais Plant s’est frotté le sang sur la joue.

Le champion américain a enfilé ses lunettes de soleil pour une conférence de presse froide et combative au cours de laquelle Plant a appelé à plusieurs reprises Alvarez au sujet de ses violations de dopage en 2018.

Alors que le champion mexicain a dit que cela mettrait fin à la carrière de Plant parce qu’il allait le détruire sur le ring et a réitéré que c’était un chien qui mordait et aboyait peu.

Avant le possibilité d’être le premier combattant mexicain avec les quatre championnats, Álvarez a reconnu qu’il s’agissait d’une motivation particulière qui l’aiderait à continuer à faire de sa meilleure boxe.

Plant a insisté sur le fait qu’il était un bien meilleur boxeur qu’lvarez, qu’il a toujours associé à la consommation de substances interdites afin de mieux performer sur le ring.

Alvarez (56-1-2, 38 KO), 31 ans, risquera ses titres WBC, WBA et WBO des super-moyens contre Plante (21-0, 12 KO), 29 ans, le champion invaincu de l’IBF.

Jusqu’à présent, les paris sont du côté du champion mexicain, qui est devenu la grande attraction de la boxe mondiale au sein des poids moyens.