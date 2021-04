Canelo et Saunders ont eu leur conférence de presse en ligne

Saúl «Canelo» Álvarez et Billy Joe Saunders ont tenu une conférence de presse en ligne ce mercredi avec un peu moins de trois semaines restantes pour leur combat pour le Super Middleweight Super Championship de la World Boxing Association (WBA) et les versions WBC et WBO.

Le combat aura lieu le 8 mai à AT&T Stadium, Texas, domicile des Cowboys de Dallas et devrait être une grande confrontation entre deux des meilleurs combattants de la division aujourd’hui.

“La vérité est que c’est quelque chose de très important pour nous de faire l’histoire et ces combats sont importants pour ce que nous voulons réaliser en boxe”, a commencé Alvarez dans sa conversation avec le promoteur Eddie Hearn via la chaîne YouTube Matchroom Boxing.

En ce qui concerne son rival, Canelo a souligné ses vertus et a déclaré qu’il devait le battre pour faire avancer une autre étape de sa carrière. «Je sais ce que Saunders a. C’est un combattant rapide, un combattant qui bouge, il est gaucher et coriace. Mais à ces niveaux, je dois m’adapter à n’importe quel style », a déclaré le Mexicain.

«Je vais gagner, sans aucun doute. J’entraîne une centaine. Je vais gagner et c’est la seule chose qui me passe par la tête », a poursuivi le natif de Guadalajara.

De son côté, Saunders a parlé de Canelo et de l’importance du combat qu’il aura avec lui dans ce qui sera le plus grand combat de sa carrière jusqu’à présent.

«Je respecte chaque combattant qui monte sur le ring. Je ne me mets ni au-dessous ni au-dessus de personne. C’est un combat hérité pour tout ce qui est en jeu », a-t-il déclaré.

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’affrontement, le combat se réchauffe et la présence massive de fans dans l’arène est attendue pour un événement qui s’annonce inoubliable.