Canelo explique qu’il y a plus de rivalité avec Caleb Plant qu’avec GGG

La lutte pour les titres des 168 livres est très proche d’être menée, Saul « Canelo » lvarez et Plante de Caleb, Ils chercheront à préciser qui est le meilleur au-dessus du ring, à cet égard, le Mexicain a souligné que l’Américain pourrait être le meilleur rival qu’il a affronté, même au-dessus du Kazakh, Gennady Golovkine.

Canelo s’est adressé aux médias et a noté que la lutte avec Plante de Caleb est plus personnel et a plus de rivalité, encore plus qu’il n’en avait avec Gennady Golovkine à l’époque.

« S’il y a plus (rivalité), c’est devenu personnel après ce qui s’est passé à Los Angeles », a expliqué Canelo à ESPN, ceci lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu que sa rencontre avec Plante est beaucoup plus grand que celui qu’il avait avec Golovkine.

En outre, Canelo, Il a expliqué qu’il est concentré à cent pour cent sur la victoire et devient le premier champion mexicain incontesté à 168 livres.

Ce sera ce samedi quand Canelo et Plante monter sur le ring de MGM Grand pour montrer au monde qui est le roi des super intermédiaires.

CANELO NE PENSE QU’À LA TRIUMPH

Canelo reconnaît que c’est un combat compliqué avant Caleb Plante, Mais, dans son esprit, seul le triomphe passe et avec lui, il devient le premier champion mexicain incontesté de la division des 168 livres.

« Je ne pense qu’à gagner, je visualise la victoire, je vois les choses à faire pendant le combat et je ne pense qu’à gagner », a avoué Canelo aux médias.

En outre, Canelo, a expliqué qu’il arrive au procès avec Plante désireux de réaliser ce qui n’a jamais été fait dans la boxe aztèque, il se concentre donc à cent sur le combat du week-end.

« » Je travaille pour écrire l’histoire, pour être mis sur cette liste et c’est ce qui me motive à continuer « , a-t-il déclaré.