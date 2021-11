Canelo, le meilleur livre pour livre du moment

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

Saúl Canelo Álvarez est devenu, samedi soir dernier, le champion du monde absolu des super-moyens, en mettant l’américain Caleb Plant hors de combat en 11 rounds et, avec cela, il a confirmé être le meilleur combattant livre pour livre en ce moment.

Ce n’était pas une bataille facile pour le Mexicain, puisqu’il affrontait un rival avec une excellente technique, avec de nombreuses ressources, une résistance et une condition physique exceptionnelle ; Cependant, le combattant de Jalisco, dès le premier tour, est passé à l’attaque, en particulier à la recherche des zones molles de qui, jusqu’à ce moment, était le monarque mondial des super-moyens IBF.

Ce dernier titre était le seul dont Saúl Álvarez avait besoin pour devenir le premier Mexicain, et aussi latino-américain, à être le roi absolu des supermédias.

L’homme de Guadalajara a poursuivi son adversaire toute la nuit ; Les tours sont passés et il n’a pas pu le relier à un coup de puissance éliminatoire authentique, jusqu’à l’arrivée du onzième tour, où El Canelo a montré toute sa puissance et sa grandeur, en plus de l’incroyable préparation physique et mentale avec laquelle il a atteint l’engagement.

Il y a eu des pauses entre tour et tour au cours desquelles la superstar mexicaine a semblé se montrer, tout au long de la supposée minute de récupération, et ainsi, debout, il a reçu des instructions de son entraîneur Edison Reynoso.



L’arbitre Russell Mora a travaillé dur alors que Plant, de plusieurs de ses manières insaisissables, a provoqué l’étreinte de son rival.

En tout cas, en bref, en long et en demi-fond, il n’a pas pu éviter la punition qui le minait, jusqu’à ce que dans l’assaut susmentionné il se soit rendu sur la toile à deux reprises, devant l’enthousiasme des spectateurs qui remplissaient la MGM. Grand Arena, à Las Vegas, dans laquelle certaines dispositions ont dû être prises pour qu’un plus grand nombre de spectateurs entrent, puisqu’il y en avait plus de 16 000.

El Canelo portait avec lui les titres reconnus par le World Boxing Council, la WBO et la WBA. Il visait le quatrième et dernier qu’il fallait à sa collection, celle de la FIB, et là il l’a conquis.

Aussitôt, une petite foule envahit le ring ; le gagnant a montré les bandes déjà mentionnées, auxquelles s’est ajoutée la précieuse ceinture de Teotihuacán ; un bijou spécial, fabriqué par les mains de l’ethnie indiquée, une véritable œuvre d’art que tout le monde admirait et applaudissait, et que le super champion montrait avec une grande satisfaction et fierté.

Todo esto, además de la camiseta tradicional, fue colocado en manos del Canelo, y quedó listo para continuar en nuestro país los trabajos de organización de la 59 convención anual, que tendrá comienzo en sus trabajos del 14 al 19 de noviembre, en la Ciudad du Mexique.

Après la folie provoquée parmi les fans par la performance brillante et convaincante du Jalisco, ils ont commencé à spéculer sur son prochain rival, mais il n’y a pas encore de noms. En ce moment, ce que veut le champion, comme il l’a dit dans une de ses interviews – toujours sur le ring – c’est de se reposer.



TU SAVAIS QUE…?

Le précédent combat de Canelo sur scène samedi était contre le Russe Sergey Kovalev, il y a deux ans, dans lequel il est devenu champion du monde des mi-lourds en éliminant son rival.

El Canelo a toujours été en avant. Photo : Spécial

L’anecdote du jour

Don José était le superviseur du combat dans lequel Canelo a mis Ryan Rhodes hors de combat, le 18 juin 2011, à Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, dans ce qui était la première défense du titre mondial initial remporté par Saúl Alvarez : le super poids welter .

Si mon père vivait, il serait fier et satisfait de ce qui s’est passé ce samedi, car il a toujours cru en lui.