Canelo, le négociateur – AS.com

Canelo Álvarez (56-1-2, 38 KO) est plus qu’un combattant. Le Mexicain de 31 ans a de plus en plus d’entreprises en dehors de la boxe et cette expérience a été appliquée au sport. L’année dernière, il a décidé de rompre son accord avec Golden Boy et DAZN pour devenir agent libre. Lui et son entraîneur, Eddy Reynoso, seraient ses propres maîtres. Ils choisiraient, sans intermédiaires, chaque étape à franchir. À partir de cette nouvelle position, ils se sont fixés un objectif : être le seul champion des super-moyens. Tout a été tourné depuis le début. En décembre 2020 il a battu Callum Smith (il a décroché les ceintures WBC et WBA), en février il a rempli contre Yildirim (condition du WBC pour pouvoir remporter son titre contre l’anglais) et en mai il a terminé avec Saunders (monarque WBO).

La dernière étape était Caleb Plant (21-0, 12 KO), monarque IBF. L’Américain a boxé en janvier et a attendu Canelo. L’idée était le 18 septembre en particulier, mais tout s’est mal passé. L’accord étant presque conclu, les exigences de Plant et de son équipe ont augmenté et l’accord a été rompu.. A cette époque, d’autres noms tels que Bivol, champion WBA des mi-lourds, résonnaient, mais ce n’était qu’un écran de fumée. Le combattant mexicain voulait terminer l’année avec les quatre ceintures des super-moyens. Il n’avait pas d’autre objectif.

Déterminé dans son désir, Canelo s’avança à nouveau. Comme AS l’a appris de sources proches de la négociation, Álvarez a évité tout intermédiaire et c’est lui qui a négocié avec Al Haymon, Plan manager et responsable du Premier Boxing Championship. Il ne voulait pas que l’entreprise fasse faillite. Et il l’a fait en un temps record. Il est le meilleur combattant livre pour livre et le combattant le plus rentable. Si vous mettez autant d’efforts dans quelque chose… personne ne peut vous refuser quoi que ce soit. Et c’est arrivé. Ce jeudi, il a été divulgué dans la presse américaine que les deux allaient signer les contrats qui mettraient fin au combat. Une fois les rubriques des deux tombées, Canelo n’a pas attendu et a annoncé le combat sur ses réseaux sociaux pour le 6 novembre.. Il ne voulait pas attendre. Vous voulez être unifié.