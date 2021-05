Canelo, le phénomène, le mexicain Bo Jackson

Mauricio Sulaimán / Souvenirs de José Sulaimán / Opinion El Heraldo de México

Samedi dernier, il y a eu un acte majestueux, avoir un stade des Dallas Cowboys plein, à la capacité disponible, pour entreprendre le retour tant attendu des fans de sport, après une année d’angoisse et d’incertitude provoquée par COVID-19.

Il y a lieu de se réjouir qu’un Mexicain ait été le protagoniste de cet acte, et sera sûrement la référence pour les années à venir, en ce qui concerne ce qui s’est passé à l’époque de cette pandémie.

Soixante-treize mille âmes ont rempli le Dallas Cowboys Stadium et ont assisté à une superbe démonstration de qui est le meilleur combattant du monde en ce moment.

Une atmosphère unique et électrisante, la vague traditionnelle, créée par les fans; l’entrée spectaculaire, avec l’acte de la Aguilar, et l’explosion de joie avec le KO spectaculaire, après un huitième round qui restera à retenir. Canelo il a écrasé son adversaire anglais et est à un pas d’atteindre son objectif d’unifier les titres de la super division intermédiaire.

L’une des questions qui circule couramment parmi les médias et les experts est de savoir où Saul Alvarez dans les listes des meilleurs de l’histoire; Pour cela, il est nécessaire de préciser quelques considérations qui nous permettent d’avoir une analyse plus solide du sujet et pas seulement de se baser sur l’appréciation ou les goûts individuels.

Il existe plusieurs critères à évaluer avec des faits et des chiffres:

Enregistrer: Donne évidemment un aperçu visuel d’une course; El Canelo a un record de 56 combats gagnés, une défaite, deux nuls, avec 38 KO; même s’il y a au moins cinq combats qui ne sont pas pris en compte dans son record officiel.

Championnats obtenus: Saúl a conquis une variété de titres filiaux en WBC, dès le plus jeune âge. Il a remporté le titre mondial junior, le NABF et le titre argent des super poids welters, ainsi que les championnats du monde suivants:

POIDS DE L’ORGANISME

WBC Superwelter

WBA Superwelter

WBC Moyen, suède Miguel Cotto

WBC Moyen, suède G. Golovkin

Moyen WBA

Moyen IBF

WBC Super milieu, suède Callum Smith

Supermedium WBA

Supermédia WBO

WBO semi-complet

Nombre de combats de championnat du mondel: Il a 20 combats de départ à ce jour.

Niveau d’opposition: La qualité des adversaires que vous avez affrontés est un facteur important, et un nombre important de champions du monde figurent sur la liste.

Saul a affronté 19 monarques; Parmi eux se trouvent: Shane Mosley, Miguel Cotto, Gennady GGG Golovkin, Amir Khan, Austin Trout, Erislandy Lara, Danny Jacobs, Sergey Kovalev, Julio César Chávez Jr., Rocky Fielding, Billy Joe Saunders, et leur seule défaite à ce jour était Eight. il y a des années, lorsqu’il affrontait Floyd Mayweather Jr.

Expérience et années à des niveaux élevés de compétition: il a déjà une décennie établie en tant que boxeur d’élite

Popularité: Sa traînée est massive, et il a la reconnaissance mondiale d’être le meilleur livre pour livre du moment.

Saúl Canelo Álvarez continue de construire son héritage, et il lui reste encore plusieurs années pour accumuler plus de triomphes, de sorte que le jour où il terminera sa carrière sur le ring, sa place dans l’histoire de la boxe mexicaine et mondiale puisse être déterminée.

TU SAVAIS QUE…?

La cannelle C’est un grand athlète qui excelle dans diverses disciplines. Outre sa grandeur de boxeur, il est un amoureux des chevaux, dominant cette activité difficile de manière importante.

Il est obsédé par le golf, atteint déjà des niveaux importants et envisage même une carrière professionnelle dans ce sport. Il joue très bien au football et au baseball; bref, on peut considérer que nous avons à Bo Jackson Mexicain.

L’ANECDOTE D’AUJOURD’HUI

Le Dallas Cowboys Stadium a été inauguré, provoquant une agitation mondiale en raison de sa spectaculaire, son écran majestueux et de l’importance d’être le siège de l’une des équipes les plus importantes du monde du sport.

Lorsque Antonio Margarito lutté contre Manny Pacquiao, J’ai eu la chance d’accompagner mon père à la conférence de presse au stade.

Assises sur le podium, soudain, les célèbres Cowgirls font leur apparition sur scène; visiblement je regardais vers eux et avec la grande surprise de voir que l’on me souriait … Puis Monsieur José Elle m’a dit: “Oh mon garçon, ne t’excite pas, ils ont par contrat l’obligation de sourire à tout moment.”

PAR MAURICIO SULAIMÁN

PRÉSIDENT DU WBC