‘Canelo’ lvarez a un nouveau défi

Le Mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez, meilleur combattant livre pour livre du moment, cherchera le titre cruiserweight du World Boxing Council (WBC) en mai ou juin de l’année prochaine, un nouveau défi du champion absolu des super intermédiaires.

Álvarez a battu l’américain Caleb Plant le 6 novembre avec laquelle il a conquis la dernière ceinture de sa catégorie qui lui manquait et s’est confirmé comme le meilleur combattant du moment.

Lors de la convention WBC à Mexico, le Conseil des gouverneurs a voté à l’unanimité pour que « el Canelo » passe au poids de croisière pour essayer de devenir le monarque mondial à 200 livres (90,7 kilogrammes).

La proposition de promouvoir lvarez en croisière a été suggérée par l’entraîneur et manager du combattant, Eddy Reynoso., lors de la séance publique des défenses obligatoires à la Convention, au cours de laquelle il a été approuvé que David Benavidez se batte pour le titre intérimaire des super intermédiaires.

‘Canelo’ irait contre le Congolais Ilunga Makabu, avec 28 victoires, 25 avant la limite et quelques défaites.

Canelo lvarez en action

CAROLINE BREHMAN / .

Sans être présent, Álvarez était l’une des principales figures de la Convention ce jour-là, lorsqu’il a présenté le billet pour le tirage de la loterie nationale dédié au champion qui aura lieu ce mardi soir.

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a dirigé mardi la séance au cours de laquelle les classements mondiaux ont été débattus et le travail des promoteurs qui ont tenté de maintenir à tout prix l’activité de boxe en temps de pandémie a été mis en évidence.

Plusieurs légendes mondiales de la boxe étaient présentes mardi, dont l’ancien champion du monde Roberto ‘Stone Hand’ Duran, qui a déclaré à . que s’il avait 18 ans, il se consacrerait davantage à l’entraînement et peut-être que sa carrière durerait plus de 30 ans.

« Avant c’était plus dur et il y avait moins d’argent», a déclaré le grand boxeur, l’un des symboles du sport en Amérique latine au XXe siècle.

Floyd Mayweather Jr. a fait écho aux éloges de Sulaiman pour les promoteurs et les gestionnaires et a remercié le Conseil pour l’élan qu’il a donné à sa carrière.

« Je soutiendrai toujours la boxe et défendrai les combattants. Merci de garder notre sport vivant; Je remercie le Conseil. Je suis devenu champion il y a 24 ans« , a déclaré l’Américain, qui a joué dans l’un des moments les plus colorés en entrant dans une controverse avec l’ancien champion du monde mexicain Julio César Chávez.

Mayweather et Chávez ont manifesté leur intérêt à organiser un combat d’exhibition, même si Floyd a 15 ans de moins ; « The Money » a précisé au Mexicain qu’il n’était pas son oncle Roger, que Julio César a vaincu en juillet 1985 et Chávez a répondu qu’il s’en fichait et qu’il allait lui donner une chinga (battre).

L’une des interventions qui a suscité le plus d’attention a été celle du médecin mexicain Eunice Rendón et Marcos Arienti, d’Argentine, qui ont parlé de la boxe des détenus et expliqué que 95 pour cent des personnes impliquées dans les programmes de boxe réussissaient à vaincre les dépendances et les drogues.

« Le programme fonctionne avec succès depuis sept ans. Et beaucoup de ceux qui le terminent obtiennent un emploi fructueux lorsqu’ils sont libérés.« , ont-ils assuré.

Près d’un millier de personnes assistent à la Convention qui se poursuivra ce mercredi.