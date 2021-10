‘Canelo’ lvarez, confiant avant son duel imminent contre Plant

Le champion mexicain Saúl ‘Canelo’ Álvarez était confiant et apte à affronter l’Américain Caleb Plant, invaincu, dans un combat d’unification pour le titre des super-moyens., qui se tiendra le 6 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

« Je suis concentré à 100% sur ce combat. Il n’y a rien d’autre auquel je pense maintenant« Alvarez a déclaré ce mercredi lors de la visioconférence qu’il a donnée aux journalistes. Une fois ce sera terminé, nous saurons qui sera le prochain adversaire. »

Alvarez, quoi cherchera l’unification du titre des super-moyens s’il arrache à Plant la couronne qu’il possède de la Fédération internationale de boxe (IBF), estime qu’atteindre cet objectif serait un pas de plus vers l’héritage qu’il souhaite laisser au sein de la boxe.

« Être le champion incontesté est énorme pour mon héritage. Non seulement ce serait un honneur d’être le premier combattant latino-américain à le faire, mais il n’y a qu’un club restreint de combattants qui l’ont atteint », a analysé Alvarez. « Eddy et moi avons dit au début que le but était d’être indiscutable, et maintenant nous sommes un combat à part.« .

Quant aux autres motivations générées par le combat qu’il va jouer dans la même scène où il y a huit ans, il a fait ses débuts dans un événement de télévision payante, il y a la motivation personnelle dans la façon dont Plant a fait référence à sa famille lors de la conférence de presse qu’ils les deux se sont produits à Los Angeles le mois dernier.

« Je suis toujours prêt. Je ne peux pas attendre. je me sens fort et rapide« Alvarez a avancé. » Après ce qui s’est passé dans notre présentation, je pense que le combat est également devenu quelque chose de personnel. Il a franchi une ligne. Mais je dois rester concentré, car c’est un combat très important pour moi. »

« Tout le monde sait ce que je vais faire sur le ring. Quand quelque chose m’est personnel, c’est différent. J’ai quelque chose de spécial en tête et je vais en faire une bonne soirée pour nous.« il ajouta.

Le champion mexicain a envoyé une recommandation au combattant américain en disant que « J’espère qu’il a un bon menton parce qu’il en aura besoin le soir du combat ».

En fait, Alvarez, 31 ans, 56-1-2, 38 KO, a reconnu que Plant possède de bonnes compétences en boxe et devra se battre et prendre soin de lui pour gagner.

« Il a un bon mouvement et un bon jab. Mais ce n’est pas nouveau pour moi. Je sais ce que je dois faire. Je dois être patient dans les premiers tours et ensuite commencer à faire mon travail« , a analysé lvarez, qui peut porter un sac de 40 millions de dollars.

Quelque chose qu’il a réalisé grâce à sa condition d’être l’un des combattants qui génère le plus d’attraction dans le sport.

« Encore plus difficile que d’atteindre le sommet est d’y rester. C’est pourquoi j’essaie de m’améliorer chaque jour. C’est ce que j’essaye de faire depuis mon premier combat jusqu’à maintenant« Alvarez a souligné.

Le champion mexicain s’est également dit satisfait de la façon dont il a fait face à l’arrêt forcé généré par la pandémie de coronavirus et de la façon dont il a repris toute activité.

« La pandémie m’a forcé à ralentir pendant environ un an, donc je suis reconnaissant d’avoir été actif depuis lors. Les choses vont vite maintenant et j’adore ça. Je suis reconnaissant d’être dans cette position », a déclaré Alvarez.

De son côté, Eddy Reynoso, entraîneur et manager d’Álvarez, a résumé que son élève s’est mieux entraîné que jamais, qu’il respecte son adversaire, mais qu’il est convaincu de remporter une victoire de plus avec la stratégie habituelle d’être patient et d’attendre le rival. dépensé ses énergies puis imposer la plus grande puissance du champion mexicain.

« Caleb est un combattant habile qui sait utiliser ses jambes. Si nous sortons trop agressifs dans les premiers tours, nous abandonnerons le combat. Nous devons être patients et arriver aux tours intermédiaires pour pouvoir faire ce que nous voulons faire.« , a déclaré Reynoso. Nous connaissons les attributs de notre rival, mais nous utiliserons le style qui nous donne la victoire « , a-t-il ajouté.