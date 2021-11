Parallèlement au combat de Saúl Álvarez contre Caleb Plant, l’UFC 268 s’est également déroulé samedi à New York. Le président de l’UFC, Dana White, a admis avoir vu le combat de Canelo et a répondu aux questions sur un éventuel match de boxe entre le combattant d’arts martiaux mixtes mexicain et nigérian Kamaru Usman. Raúl Sáenz vous raconte ce que White en a dit.

