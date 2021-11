Canelo marque un KO destructeur au tour 11 pour devenir champion du monde incontesté des super-moyens

Canelo Alvarez a éliminé Caleb Plant au tour 11 pour devenir le champion incontesté des super-moyens du monde samedi soir à Las Vegas.

Le roi livre pour livre de la boxe a fait tomber son adversaire américain et a obtenu l’arrêt tardif, comme il l’avait promis dans ses prédictions d’avant-combat.

.

Canelo est le meilleur boxeur de la planète aujourd’hui, et l’a encore prouvé contre Plant

Le combat a commencé par un départ rapide de Plant alors qu’il utilisait son jab pour prendre l’ouverture.

Canelo a répondu en commençant à couper l’anneau et à tirer des crochets sur le corps au deuxième tour.

L’Américain a cependant bien réagi et n’a pas semblé être intimidé en décrochant lui-même des contre-coups efficaces.

Dans le troisième, Plant a continué à piquer et à bouger, tandis que le Mexicain s’efforçait de réduire la distance et de le marteler avec des coups au corps lorsqu’il était à portée.

.

Canelo a assuré la victoire au tour 11

Après trois tours, c’était sans aucun doute un début positif pour l’outsider.

Cependant, Canelo a toujours prédit tout au long de la préparation qu’il briserait Plant et l’arrêterait plus tard.

Il a continué à travailler dessus au quatrième tour et a traversé un certain nombre de coups de Plant afin de le frapper au milieu.

Vers la fin du quatrième, il a réussi à tirer un piège et à écraser Plant avec un gros crochet gauche sur la tête.

L’Américain tira, secoua la tête et continua d’avancer.

.

Plant a troublé Canelo avec son jab dès le début

Au cinquième, Canelo est apparu plus dominant et a enfoncé une série de crochets à la tête et au corps.

Alors qu’ils atteignaient la mi-course, le Mexicain était bien dans son élan et avait fermement pris le contrôle.

Pour faire un point, Canelo n’a pas utilisé son tabouret entre les tours six et sept, choisissant de se lever et de montrer à son adversaire qu’il était loin d’être fatigué.

En entrant dans la seconde mi-temps, Plant a tenté de réagir et a commencé la septième de manière positive.

À la fin de la séance, cependant, Canelo avait de nouveau accéléré le tempo et le schéma familier des crochets puissants martelant l’Américain contre son corps est réapparu.

.

Canelo a trouvé la réponse

Aux rondes huit et neuf, Plant a refusé de se faner et a commencé à augmenter sa propre production.

Cependant, Canelo a répondu à chaque fois, soulignant son contrôle du concours dans son ensemble.

Alors qu’ils entraient dans les manches de championnat, Plant semblait avoir besoin d’une grande finition, mais n’a pas réussi à en produire une.

Canelo a finalement fait la percée au tour 11 en écrasant Plant avec un crochet gauche qui a laissé Plant sur des jambes bancales et l’a terrassé avec un uppercut droit de suivi.

L’Américain s’est remis sur ses pieds, à peu près, et s’est battu pendant quelques secondes de plus avant d’être à nouveau terrassé et de terminer avec une série de mains droites.

Avec cette victoire, Canelo a été couronné champion du monde incontesté des poids super-moyens WBA, WBC, IBF et WBO.