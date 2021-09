Canelo promet d’arracher la tête de Caleb Plant

in

Fatigué d’entendre les déclarations du champion IBF des 168 livres, Usine de caleb, le Mexicain, Saul « Canelo » lvarez, Il a envoyé un message dur à son rival, précisant qu’il veut lui arracher la tête, et qu’il ressentira également son coup le 6 novembre.

Au cours de la traditionnelle Le “Mardi Café” de WBC, Saul “Canelo” lvarez, a parlé des déclarations constantes de Usine de caleb, et a expliqué que son rival ne parle que pour le provoquer, mais il prend cela comme une motivation.

« On dit qu’un chien qui aboie ne mord pas et que je n’aboie pas. Ils ont déjà vu ma morsure. L’expérience est ce qui me donne la patience de tout montrer au-dessus du ring en le faisant avec une grande intelligence”, a-t-il avoué. Canelo.

Il a également commenté le syndicat qu’il avait Plante de Caleb et André Ward, mais, Canelo il ne craint pas les deux, donc la guerre est déclarée.

“Je m’en fous de ça Plante je m’entraîne avec Salle. À la fin de la journée, seuls lui et moi serons au sommet du ring. Mais si deux montent, je n’ai pas de problème non plus », a-t-il déclaré.

CANELO FERAIT TOUT POUR GARDER LA CEINTURE TEOTIHUCAN

Aussi pendant la traditionnelle Le “Mardi Café” de WBC, la ceinture de Teotihuacano a été présentée, qui sera remise au gagnant entre Canelo et Plante le 6 novembre prochain.

A propos, Canelo dit qu’il fera tout son possible pour conserver la ceinture commémorative qu’il a confectionnée en GB avec des artisans mexicains.

« Pour moi, c’est un honneur et une grande reconnaissance. Je suis dans le gymnase et je ferai de mon mieux pour garder cette ceinture. Je suis très heureux », a-t-il expliqué.

De même, le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a donné ses impressions sur le combat de Canelo et Plante le 6 novembre prochain.

« C’est une fierté d’avoir un boxeur mexicain leader mondial, ainsi que les grandes icônes de son époque. Maintenant, nous vivons à l’âge de Saül. Canelo continue de construire son héritage. J’aime vraiment le voir mûrir, il vit son meilleur moment », a-t-il ajouté.

Afficher le joueur