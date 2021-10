Le PPV du 11/6, ce sera désormais un défi à la puissance d’appel de Canelo : un rival qui n’invoque personne et une carte pour s’endormir. Dans le même temps, Eddie Hearn a confirmé que DAZN facturera le PPV lors de certains événements. D’où vient l’échec ? On vous l’explique dans la vidéo.

Dans un vrai coup de pied, les combats qui soutiennent un combat qui pourrait être court ou ennuyeux, lr undercard trois combats qui auparavant ne rapportaient rien du tout. André Dirrell contre Marcos Hernández, Rey Vargas contre. Leonardo Báez et Elvis Rodríguez contre. Juan Pablo Romero.

Dans la vidéo, nous analysons où DAZN nous a menti, la raison de son échec et pire que cela, qui expose cet échec. Dans le même temps, nous analysons à quoi est exposé le PPV du 6 novembre lorsqu’il décide d’une très mauvaise approbation d’un combat (Canelo vs Plant) que bien qu’il soit important en raison de leurs titres en jeu, le risque qu’il s’agisse d’un combat est élevé, ennuyeux et sans émotion.

Dans la vidéo nous vous proposons la réaction et l’analyse des deux bêtises du début de la semaine. Et comme toujours, pas de filtre ni de script. Mettez-vous en colère, amusez-vous, critiquez, questionnez ou complétez votre sermon dans les commentaires. Mais ne donnez pas votre avis sans regarder cette vidéo jusqu’au bout. Il n’y a pas d’autre moyen de comprendre de quoi parle le bordel d’Eddie Hearn et la carte infumable de Canelo Alvarez et Caleb Plant.