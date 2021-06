Canelo, ses fans et l’histoire cachée à Charlo-Montiel

Comme Gennady Golovkin et Demetrius Andrade, Jermall Charlo est jugé par les partisans de Saúl ‘Canelo’ Alvarez sur chaque rival et chaque performance à la loupe. À Charlo, surtout, après qu’Oscar de la Hoya a révélé que l’homme de Guadalajara évitait ou avait directement peur d’affronter Charlo.

A partir de là, le forum de notre dernière vidéo, fait inhabituel, était rempli de posts où le combattant Charlo-Montiel est passé inaperçu. Ou plutôt, il a été utilisé pour remettre en question la performance de Charlo de toutes les manières possibles. Il est allégué que Canelo l’assomme, il est allégué jusqu’à ce que ce soit Charlo qui l’évite et qui est cité comme la raison de son échec à monter à 168 livres.

L’incongruité, évidemment, sent le pur exorcisme de la culpabilité. Pas seulement à cause de l’acte d’accusation de De La Hoya. Il semble que tout fanatique radical essaie d’effacer du passé récent, les performances opaques, monétaires et de simples sparring, comme Avni Yildirim, Callum Smith ou Rocky Fielding. Par exemple. Et comme nous l’expliquons et le détaillons dans cette première vidéo de la série ‘El Juicio de las Redes’, il y a une erreur claire de la part des fans de Canelo, qui à la fin de la journée ne laisse que Canelo lui-même mal parti, c’est-à-dire qu’il est destiné à défendre et à louer.

Dans la vidéo, c’est l’histoire, il est bon que vous fassiez attention aux captures d’écran, aux commentaires choisis du forum et surtout à la conclusion. Pourquoi, comme toute vidéo sur cette chaîne : “ne pas la regarder jusqu’à la fin, c’est ne pas comprendre de quoi il s’agit et sans comprendre de quoi il s’agit, c’est une autre incongruité de commenter ou commenter chaque vidéo.”