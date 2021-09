Le combat entre Canelo Álvarez et Caleb Plant continue de susciter la fureur et l’attente de la confrontation des 6 novembre grandir. Cette fois c’était Mike Tyson qui s’est joint pour parler et a choisi son favori.

Dans son podcast Hotboxing, le boxeur légendaire a fait pencher la balance pour le Mexicain et a noté : “Caleb Plant ne va pas durer 12 tours.” À ce moment-là, un de ses invités a remis en question son opinion et a déclaré: “Plant lui apprendra la boxe.” Malgré tout, Tyson n’a pas modifié sa vision et est allé encore plus loin en analysant les performances de chacun dans lequel il a souligné : “Je les ai vus tous les deux et Canelo va démembrer Plant, il va l’exécuter, il est dans la merde, Álvarez va le tuer (…) Quand Canelo allume ‘son bouton’ personne ne l’arrête”

Le croisement entre Saúl Álvarez et son rival américain de 29 ans a suscité beaucoup de polémique ces derniers jours et à la fois échauffé le combat avec chicanes et usés. Même face à la présentation du combat, il y avait des ananas et des insultes. C’est là que Plant a dit qu’il serait le nouveau champion et, au rire de Canelo, il a lancé : « Continue de rire, fils de pute, parce que tu vas le découvrir très bientôt. ». Mais ce n’était que le début.

Canelo Álvarez et Caleb Plant dans la présentation du combat qui a mis fin aux ananas.

Au moment où les deux combattants étaient face à face, Plant lui a dit quelque chose qui n’a pas été entendu et Canelo a répondu avec une poussée. Le Yankee est allé le chercher, quelques ananas ont volé et Caleb s’est retrouvé avec sa paupière droite coupée : il y avait un uppercut qui a fait sauter ses lunettes et il est reparti avec du sang sur le visage.

Quelque temps plus tard, lvarez a utilisé ses réseaux sociaux pour justifier sa colère et avec la vidéo du moment tendu, il a écrit : “Ne parle pas de ma mère.” Instantanément, Caleb a répondu avec un message fort : « Ma mère a été tuée par la police il y a deux ans. Pourquoi parlerais-je de la mère de quelqu’un d’autre ? … Ils ne m’entendront jamais parler de la mère, de la femme ou des enfants de quelqu’un.

Caleb Plant à la conférence de presse

Au fil des jours, la polémique s’est poursuivie et Canelo a également continué à hausser le ton de la polémique et a remis en cause l’humilité de son rival. C’est que Plant parlait de ses origines en cherchant à montrer un profil humble et dans ses réseaux sociaux il cherchait à se différencier du dicton mexicain : “Pas question de croire cette merde … La vérité est qu’il est en colère parce qu’il a quelqu’un devant lui qui n’a pas peur de lui et n’est pas là juste pour collecter un chèque et son ego ne peut pas le supporter.”

