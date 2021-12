Canelo vs Benavidez : Eddy Reynoso ferme les portes du combat de Canelo contre David Benavidez : « Il n’a battu personne »

Eddy Reynoso met un frein à David Benavidez. .

Cette semaine a été une guerre totale des mots par David Benavidez son peuple contre Sal ‘Canelo’ lvarez, qu’ils accusent de fuir pour ne pas affronter.

De la part de l’équipe Canelo, il n’y a pas de controverse, car Eddy Reynoso a définitivement fermé les portes à cette possibilité : « Si vous regardez son record, il n’a battu personne, le plus qu’il ait fait a été de battre Anthony Dirrell, qui pour moi est un champion qui n’a pas fait une belle course, sans parler du médiocre à 168 livres. »

« Beaucoup ont surestimé Benavidez, ce que peu de gens savent, c’est qu’il a également été champion du monde, mais Ils ont enlevé le titre pour indiscipline, une fois pour dopage et le second pour poids », Reynoso a déclaré dans une interview avec TUDN.

« Il a acquis une réputation que Benavidez fait et défait, qu’il assomme, qu’il lance des coups de poing et qu’il serait l’adversaire le plus difficile pour Sal. Mais qu’est-ce qui nous permet de le combattre ? Vous n’avez pratiquement rien gagné. Il se bat avec des adversaires de classe C. »