Canelo vs Billy Joe Saunders prédit par Mike Tyson, Floyd Mayweather, Tyson Fury et plus sur les chances de Brit de provoquer le bouleversement au Texas

La bataille pour être couronné meilleur super-moyen de la planète a lieu ce samedi soir lorsque Billy Joe Saunders ose rêver contre Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Saunders, qui détient le bracelet WBO dans la division 168lbs, espère remporter les titres WBA, WBC et Ring Magazine de Canelo lors de la rencontre au Texas.

Canelo est la plus grande star de la boxe en ce moment et classé comme le roi livre pour livre

Canelo cherche à ajouter une autre ceinture à sa collection et à infliger une première défaite de la carrière de Saunders à son adversaire

Selon les bookmakers, le roi mexicain livre pour livre est une valeur sûre pour faire le travail, que ce soit à distance ou non. N’ayant perdu qu’une seule fois sur 58 combats professionnels, on comprend pourquoi.

Pourtant, Saunders reste une énigme dans cette division et n’a pas encore affronté un combattant d’une qualité de classe mondiale comme Canelo, même si le Britannique a montré des aperçus d’appartenance aux côtés des meilleurs, que ce soit dans les poids moyens ou super-moyens.

Malgré son QI de boxe incontestable et sa capacité à tirer et à aller dans les tranchées, obtenir des résultats favorables contre la plus grande star de la boxe avec trois juges américains serait un exploit.

Mais que pensent les plus grands noms de la boxe des chances de Saunders samedi soir au Texas?

Saunders et son père ont affirmé que Hearn favorisait Canelo pendant la phase de préparation

Mike Tyson

Tyson a déclaré sur son podcast Hotboxin ‘: “Il est assommé en ce moment, il est déjà assommé, je le jure, il est assommé.”

Chris Eubank Jr

«Différents niveaux», a-t-il déclaré à talkSPORT. «Je n’ai pas vraiment l’impression que Saunders s’est amélioré depuis son dernier combat.

«Je pense que c’est le même gars. Je suis des niveaux et des niveaux supérieurs à ce que j’étais quand je suis entré pour la première fois sur le ring avec Saunders.

«J’ai l’impression qu’il est le même gars; ce type ne peut pas battre quelqu’un comme Canelo.

«Quelqu’un qui va réussir contre Canelo, vous devez avoir un état d’esprit très différent, une approche très différente du boxeur moyen.

«Je ne pense pas que Saunders ait ce qu’il faut. J’ai ce qu’il faut; Je connais le moyen de battre Canelo.

«Je suis sûr que j’aurai ma chance dans les deux prochaines années. Mais c’est un très mauvais combat pour Saunders et, si cela arrive, il va être assommé.

Chris Eubank Jr et Billy Joe Saunders ont partagé la bague il y a plus de quatre ans

Adrien Broner

«Ce garçon blanc? Il a froid », a déclaré Broner à AB Boxing News.

“Homme, [Team Canelo] mieux vaut laisser cette mère f ***** seule. Il boxe trop bien, il boxe vraiment bien.

Tyson Fury

Le Gypsy King a déclaré à Behind The Gloves: «Je pense que Billy Joe lui donne une leçon de boxe.

«C’est ce que je suis ici pour voir et c’est ce que je pense qu’il va se passer.

«Je pense que tout le monde s’extasie sur Canelo, à quel point il est bon et à quel point il est si génial, mais je pense juste qu’à chaque fois que Billy Joe entre dans l’autocuiseur qu’il livre, un peu comme moi.

Il a ajouté: «La défaite goûtée de Canelo et nous savons qu’il peut être envoyé parce que nous l’avons vu. [Floyd] Mayweather l’a envoyé de manière convaincante.

«Il a eu quelques combats difficiles, a lutté dans quelques combats gauchers. Il a lutté avec [Erislandy] Lara.

Erislandy Lara a battu Canelo en 2014, beaucoup estimant que le Cubain méritait au moins un match nul

«Si Lara était un peu plus un nom, un peu plus un match nul, il aurait probablement pris la décision.

«Billy Joe est un très bon boxeur, un gaucher très habile, et je sais qu’il aimera celui-ci.

«Ce qui est en jeu ici, c’est lui [Saunders] être champion du monde deux fois ou être un grand dans le sport.

«C’est ce qui est en jeu ici. Il va choquer beaucoup de gens et ce sera un combat plus facile que ce que les gens pensent.

Roy Jones Jr

«Je donne une très bonne chance à Billy Joe», a-t-il déclaré à iFL TV. «La raison en est que si vous pensez à Canelo Alvarez, les deux combats les plus difficiles qu’il a eu dans sa carrière ont été Floyd Mayweather Jr et Erislandy Lara.

«Donc, si vous pensez à ces deux gars, à qui Billy Joe est-il le plus proche dans un ring de boxe? Ces deux gars; c’est un boxeur, c’est un gaucher et il peut frapper.

“Mais il pense d’abord à la boxe, un peu comme Tyson Fury.”

Fury et Saunders se sont entraînés à Vegas, le champion des poids lourds WBC rejoignant ensuite le camp de son ami au Texas.

Paulie Malignaggi

«Je pense que Saunders en a vraiment assez pour embrouiller Canelo et le faire réfléchir», a-t-il déclaré à talkSPORT 2. «Mais en même temps, je pense parfois que le machisme de Saunders le met un peu plus en danger.

«Je préfère probablement le style de Saunders; J’aime les boxeurs comme ça, j’aime les combattants comme ça, j’aime sa mentalité.

«Mais si je devais choisir, juste d’un point de vue professionnel, je deviendrais probablement un Canelo avec un KO de fin de ronde parce que Saunders va probablement se mettre en danger plus qu’il n’en a besoin.»

Saunders s’est engagé dans une guerre psychologique avant le combat

Floyd Mayweather

«Tout peut arriver dans le sport de la boxe», a-t-il déclaré lors de sa tournée au Royaume-Uni.

«Mais il doit savoir juste parce que dans mon combat avec Canelo, j’ai utilisé certains angles – Canelo, je peux dire qu’il a regardé mes cassettes, je peux dire que Canelo a étudié mes mouvements.

«Canelo a combattu GGG, il a battu [Sergey] Kovalev donc Canelo fait beaucoup de bruit dans le sport de la boxe, mais je ne veux pas que Billy Saunders oublie Canelo.

«Je pense que ça va être un sacré combat.»