Canelo vs Golovkin 3 : Eddie Hearn fixe une date pour Canelo vs Golovkin 3… en 2022 !

Canelo contre Golovkin 3, en mai 2022. AP

Cela a été l’un des matchs les plus intéressants du monde de la boxe ces dernières années et en tant qu’entreprise, cela peut fonctionner, donc le promoteur Eddie Hearn ne ferme pas les portes à une trilogie entre Gennady Golovkin et Saúl ‘Canelo’ lvarez, même si ce ne serait pas dans ce 2021.

“Je ne pense pas pour ce mois de septembre, non. Je veux dire, je sais que Gennady se concentre sur le combat de Murata en décembre. Je pense qu’Alvarez contre Golovkin III est]un combat qui sera toujours pertinent tant qu’ils se battent tous les deux “, a déclaré Hearn” The SI Boxing Podcast “.

Mais le patron de Matchroom Boxing Il pense que le troisième combat entre le Mexicain et le Kazakh pourrait avoir lieu le week-end du 5 mai 2022, livrant un plat super stellaire pour les amateurs de boxe.