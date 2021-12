Canelo vs Golovkin 3 : Gennady Golovkin croit avoir le secret pour battre Canelo lvarez

Golovkin insiste sur le trilogue contre Canelo. PA

Les fans espèrent toujours qu’il y a une clôture de la trilogie entre Sal ‘Canelo’ lvarez et Gennady Golovkin, qui parlait du Mexicain et croyait avoir le secret pour pouvoir le battre.

« Bien sûr qu’il y a un secret. Mais ce n’est pas le genre de secret dont vous parlez, c’est le secret que vous montrez. La publicité correcte doit être faite, les organisateurs doivent y arriver et je suis sûr que Canelo a des secrets contre moi, j’ai des secrets contre lui « , Golovkin a déclaré au Sun.

Pour GGG, ce combat est l’un des plus plébiscités par les fans : « Nous avons tous les clés de la victoire et le seul moyen de voir si ces clés rentreront dans la serrure est d’avoir ce combat, d’y arriver. Ce combat devrait être bien médiatisé, de la bonne manière, cela devrait susciter beaucoup d’intérêt pour tout le monde. Soyons honnêtes, c’est l’un des combats, sinon le plus recherché, même si ce sera notre troisième combat.

« La demande pour voir ce combat est probablement la plus élevée de tous les combats potentiels qui pourraient être disponibles. S’il combat ce type, combat quelqu’un d’autre et qu’au milieu nous nous réunissons, ce n’est pas la bonne approche. Mais si la lutte est promue de la bonne manière, alors bien sûr il y aura un intérêt à l’organiser. » conclut le Kazakh.