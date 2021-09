Canelo vs Plant : Caleb Plant : « Canelo Álvarez n’est pas invincible, je le battrais en deux combats »

Caleb lant prédit une victoire éclatante contre Canelo lvarez. . images

Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant Ils s’affronteront le 6 novembre pour l’unification des super-moyens. Le combattant américain est confiant de mettre fin au règne du Mexicain et de devenir le champion incontesté de la division.

Pour Plant, Álvarez a plusieurs points faibles qui pourraient lui donner la victoire et bien qu’il ne soit pas favori dans les paris, il affirme qu’il pourrait même l’emporter contre lui consécutivement : “Je sens que j’ai de nombreux avantages. Je deviendrai le premier champion incontesté des super-moyens de tous les temps. Je battrai Canelo Álvarez, et s’il veut une revanche, je le battrai deux fois », a-t-il déclaré au podcast PBC.

Le champion de la Fédération internationale de boxe (IBF) Il a également souligné qu’il ne considérait pas Canelo comme quelqu’un d’invincible : “Personne ne peut me convaincre qu’il est invincible (Álvarez). Il a déjà été vaincu et, honnêtement, il avait l’air battable dans plusieurs de ses combats. plus importants. Il a perdu le premier de Golovkin, Mayweather l’a battu et Erislandy Lara peut-être”, a-t-il ajouté.

Il a également souligné qu’il pouvait améliorer plusieurs de ses compétences pour donner du fil à retordre à Álvarez : “Il y a beaucoup de choses que j’ai sur Canelo, et il y a beaucoup de choses que j’ai sur lui que je peux faire mieux que lui. Quand vous faites tout bien depuis 17 ans et que vous êtes si confiant dans un combat, vous avez presque l’impression que vous ne pouvez pas être battu. »

Le combat d’unification aura lieu à Las Vegas et c’est le dernier défi pour Canelo dans sa quête pour être le roi des 168 livres et vient de sortir un puissant KO de Billy Joe Saunders. D’un autre côté, “Sweethands” vient de battre Calevb Truax par décision au début de l’année et a un record de 21-0 avec 12 victoires rapides.