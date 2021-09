Canelo vs Plant : Caleb Plant : “Ce n’est pas pour l’argent ou la gloire, c’est pour laisser mon nom dans l’histoire”

Caleb Plant se jette contre Canelo et assure qu’il est le champion incontesté.

Les premier face à face entre Canelo lvarez et Caleb Plant c’était avec une grande intensité. La rivalité entre les deux combattants se sont révélés et après s’être battus, les mots de l’Américain l’avertissent d’être un champion.

Plant a mentionné que sa préparation avait été comme jamais auparavant. et qu’après ce qu’il a accompli dans sa carrière, il espère remporter les titres pour lui et pour sa famille.

« Vous me soutenez depuis longtemps. Il n’y a qu’une seule façon de faire les choses. J’ai fait ça toute ma vie. Avant d’aller aux JO de Londres en 2012, avant les essais olympiques, avant de remporter les Golden Glove Nationals, avant le WSB, avant toute équipe des États-Unis. Avant tout tournoi national ou tout tournoi régional. Dès que je suis monté sur scène, dès que je suis entré, Ils ont commencé par ce que je peux réaliser, ce que je ne peux pas réaliser, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Je vais le faire, Je sais ce que je vais faire, j’ai un esprit et un cœur, Je ne fais pas ça pour être célèbre ou pour attirer l’attention ou pour de l’argent, je le fais pour moi et ma famille.”

Je n’ai pas besoin que tu croies en moi, mais je vais te montrer. Il n’y a qu’une chose de mieux que de prouver que les gens ont raison et c’est de prouver que les gens ont tort.”

Les Le champion de la FIB affirme qu’il n’a pas besoin d’argent ni de gloire et se battre pour se faire un nom dans l’histoire.

“Vous n’avez pas besoin de la célébrité ou de toute la technologie dont vous avez juste besoin de l’esprit et du cœur. Je vais gagner le 6 novembre et si vous ne me croyez pas, il peut y avoir beaucoup de mots et beaucoup de bêtises. Je n’ai pas besoin que tu croies en moi, mais je vais te le montrer. Il n’y a qu’une chose de mieux que de prouver que les gens ont raison et c’est de prouver que les gens ont tort.. J’ai tout sacrifié pour cela, et ce que je veux faire pour que mon nom entre dans l’histoire n’est pas pour la gloire, ce n’est pas pour l’argent. Gagnez et soyez le champion incontesté.”

Après ses paroles, il défia à nouveau Canelo,qui a répondu de l’assommer après avoir insulté sa famille. Plant a eu une coupure sur la joue après la première altercation avec le Mexicain.