Canelo vs Plant : Caleb Plant : « Il y a une poignée de choses dans lesquelles je suis meilleur que Canelo »

Caleb Plant dit qu'il mettra fin au règne de Canelo lvarez à 168 livres.

Plante de Caleb ne perd pas l’illusion de surprendre Sal ‘Canelo’ lvarez et devenir champion incontesté à 168 livres. Au cours de la semaine, le titulaire de la ceinture de la Fédération Internationale de Boxe (IBF), Il a assuré qu’il avait de grandes qualités qui pourraient poser problème au Mexicain.

« Je pense qu’il y a une poignée de choses dans lesquelles je suis meilleur que Canelo sur le ring. Je me bats à haut niveau depuis longtemps et j’ai beaucoup d’expérience à mon actif. Tout cela va m’aider la nuit du combat. Mais le seul moyen de le savoir est le combat du 6 novembre. Peu importe ce que je dis maintenant, les gens ne me croiront pas de toute façon », a-t-il déclaré aux médias.

De même, Plant a souligné l’importance de ce procès pour sa carrière professionnelle : « Je sais que c’est le plus gros combat que j’ai eu jusqu’à présent dans ma carrière, et c’est l’objectif, continuer à avancer. Je veux que chaque combat soit plus grand que le précédent. Ce n’est pas quelque chose que vous n’avez pas demandé. Je veux ça et je sens que je suis prêt pour ça. Être incontestable pour consolider mon nom dans les livres d’histoire de la boxe à jamais », a-t-il ajouté.

D’un autre côté, le combattant américain a déclaré qu’il était suffisamment motivé pour faire face au procès. En plus de cela, il espère épater le monde et surtout ceux qui doutent de ses qualités : « Je ne pense pas que j’ai besoin d’être plus motivé que je ne le suis déjà pour me battre. Je reste juste concentré, enfermé et concentré. Je me sens bien. Tout. Ça s’est bien passé. J’ai l’impression d’avoir toutes les compétences du monde et une super équipe autour de moi. »

D’autre part, Álvarez espère clôturer l’année en tant que roi des 168 livres, Il s’agit également d’une solide victoire par élimination directe contre Billy Joe Saunders, où les Britanniques ont subi de multiples fractures à la pommette.