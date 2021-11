Canelo vs Plant : Caleb Plant met en garde Canelo : « D’où je viens, on ne joue pas à des jeux »

Caleb Plant espère dépouiller Sal lvarez de ses ceintures. . images

Plante Caleb et Sal ‘Canelo’ lvarez a tenu la conférence de presse menant au match d’unification du titre des 168 livres samedi. Devant les médias, l’Américain s’est dit calme face à l’affrontement et Il a affirmé aller bien après la coupure qu’il a subie à la joue après l’altercation avec le tapato en septembre.

« Je suis concentré. Ce n’est pas seulement le plus gros combat de l’année, Ils verront l’histoire lorsqu’il sera couronné premier champion incontesté des super-moyens. »a déclaré le challenger qui détient le titre de la Fédération internationale de boxe (IBF).

Concernant les paroles de Canelo, Plant a déclaré qu’il n’était pas un rival à sous-estimer et il a été énergique en commentant qu’il était chargé de mettre fin au règne du meilleur livre pour livre : « Il (Canelo) a dit que les Mexicains ne plaisantent pas. Et c’est bon à savoir parce que d’où je viens, nous ne jouons pas non plus à des jeux. »

Pendant ce temps, lorsqu’il a été interrogé sur sa condition physique en raison de la blessure causée il y a deux mois, l’Américain a assuré que la coupure n’avait pas eu de complications majeures et s’était entraîné sereinement. En plus de cela, il n’est pas inquiet d’avoir un faible pourcentage de probabilités de gagner.

« Je suis prêt à battre Canelo. Je suis conscient que je ne suis pas un favori mais cela me motive à faire mieux. Je suis né pour jouer dans ce combat et gagner » ;

