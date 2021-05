Canelo vs Plant: Caleb Plant pense déjà à Canelo Álvarez: “C’est le combat que veulent les fans”

Plant pense déjà à la lutte contre Canelo.

Le combat que le monde attend est Saúl ‘Canelo’ Álvarez contre l’usine de Caleb pour unifier les titres chez les super-moyens et l’Américain parle déjà de confirmer le combat.

“Il n’y a jamais eu de champion incontesté des super-moyens, alors j’ai l’impression nos deux équipes vont bientôt s’asseoir ici pour le faire fonctionner. Ce n’est pas seulement un combat que nous voulons, c’est un combat que les fans veulent aussi. “ A déclaré l’usine.

Sur les lieux possibles du combat, Caleb a ajouté: “Je sais que le Texas est l’un des endroits actuellement car il est assez ouvert, mais Vegas aussi. Nous avons le MGM et l’Allegiant Stadium. Et il n’y a pas encore eu de gros match de boxe là-bas, donc ça ferait partie de l’histoire. “

«La boxe est quelque chose à laquelle j’ai consacré ma vie, j’ai beaucoup sacrifié pour cela. Je ne vais pas entrer dans l’idée que je suis heureux d’être ici ou heureux d’en faire partie. Je vais entrer avec une attitude gagnante. “

Plant souligne qu’il n’a pas peur du combattant mexicain: “Il a beaucoup d’expérience à ce niveau élevé. Il a environ cinquante-six combats, mais si nous sommes honnêtes, Ces quarante premiers étaient au Mexique, et nous envoyons souvent des gens là-bas pour obtenir des victoires qui ne peuvent pas obtenir de victoires ici “, Dit Plant.

“Beaucoup de gens quand ils pensent à ce combat, ils pensent au nom, mais etou je ne me bats pas contre le nom, je me bats contre l’homme et l’homme est humain », conclu.