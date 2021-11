Canelo vs Plant : Caleb Plant réapparaît après la défaite face à Canelo : « Soyez à nouveau champion »

Caleb Plant brise le silence après avoir été assommé devant Canelo. .

Après être tombé par KO à Canelo Álvarez et avoir visité l’hôpital,Caleb Plant est réapparu sur les réseaux sociaux avec un message. L’Américain s’est dit satisfait de son niveau et Il a reconnu qu’il travaillerait plus dur pour un championnat.

« J’ai soumis la plus grande partie du monde à ma volonté et je l’ai fait avec rien d’autre que passion et compétence. Revenez bientôt. Cela montrait que j’appartenais au plus haut niveau et que j’étais à nouveau champion du monde »; a écrit l’ancien champion.

D’un autre côté, il s’est rendu à ses fans : « Je n’ai jamais eu peur d’aller gros ou de sortir avec mon bouclier. Merci à tous les fans et à tous mes followers », a-t-il conclu.

Une fois vaincu, Plant s’est excusé auprès du Mexicain. De même, Álvarez a déclaré que leurs différences étaient terminées et que la rivalité restait dans le ring. Maintenant, les ‘Sweethands’ essaient de récupérer et de revenir au milieu de l’année prochaine.

