Canelo vs Plant : Caleb Plant répond à Mike Tyson après avoir dit que Canelo l’avait tué

Caleb Plant s’enflamme avec les déclarations de fraude du lourd/AP et @SweetHandsPlant

La boxe internationale attend ce qui va se passer entre Sal Álvarez et Caleb Plant au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas aux États-Unis, lorsque les deux boxeurs montent sur le ring pour rencontrer le prochain champion incontesté des 168 livres.

Mike Tyson la dernière grande idole des poids lourds n’a pas voulu renoncer à l’opportunité de donner son avis sur le résultat entre les champions des super-moyens dans une interview en juillet dernier pour le podcast Hotboxin animé par Badou Jack.

Ils vont le liquider. Il va être très foutu. Avec deux êtres humains, tout est possible, mais je pense que ce type (Canelo) va le tuer. »

Les déclarations de l’ancien champion de la catégorie complète n’ont pas été bien accueillies par Caleb Plant, qui Je me suis souvenu que Mike Tyson a eu une fin de carrière difficile dans une interview pour Fight Hype.

« (Mike Tyson) était plus fort que ‘Buster’ Douglas (en 1990) mais cela ne l’a pas aidé. (Douglas) était déterminé à gagner. « (Mike Tyson) était plus fort que Lennox Lewis, il était plus fort qu’Evander Holyfield, mais gagner une bataille implique bien plus qu’être plus fort quelqu’un, » Caleb Plant a terminé.

Le Kid Dynamite, le surnom de boxeur de Mike Tyson dans les années 1990, avait aussi dit à l’époque que son compatriote finirait à un enterrement, sur un ton moqueur : Est-ce votre ami (Caleb Plant) ? Vous allez à ses funérailles. Attendez qu’Ivarez commence à frapper ce foutu corps. »

Les mots ont pénétré Caleb Plant, qui est à quelques heures d’entrer sur le ring avec Canelo Álvarez dans le combat de sa vie. C’est pourquoi il a un peu nuancé les propos de Mike Tyson.

« Il y a beaucoup de clés et de nombreux facteurs qui entrent dans un combat et tout n’a pas à voir avec la force « , a terminé l’invaincu à la recherche des trois sceptres que possède le Mexicain.