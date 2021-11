Canelo vs Plant : Canelo Álvarez : « Ce n’est pas différent pour moi, ça se terminera dans sept ou neuf rounds »

Canelo Álvarez dit qu’il éliminera Caleb Plant. @premierboxing

Le combat entre Usine de Canelo Álvarez et Caleb Il est à quelques jours d’être exécuté et le combattant mexicain est sûr qu’il entrera dans l’histoire en battant l’Américain et en réalisant l’unification du super-moyens à Las Vegas.

Lors de la conférence de presse d’avant-combat, Canelo s’est dit heureux d’être à Las Vegas et il espère entrer dans l’histoire et agrandir sa légende.

« Ce n’est rien de différent, rien n’est différent pour moi. J’adore être ici et venir à Las Vegas pour me battre est un plaisir pour moi. Signifie beaucoup pour moi, Pour mon histoire, mon héritage signifie beaucoup et samedi soir, nous allons entrer dans l’histoire. »

Cependant tous les problèmes qu’ont eu les deux combattants, allant même jusqu’aux coups dans le premier face-à-face, le Mexicain a mentionné qu’il utilisera cela à son avantage et qu’il est concentré.

C’est personnel, mais je suis concentré et je vais m’en servir et à la fin de la journée je vais utiliser mon expérience pour gagner. »

« Est personnel, mais je suis concentré et je vais utiliser ça et à la fin de la journée je vais utiliser mon expérience pour gagner. J’aime la boxe, j’aime être sur le ring, avec les fans, et j’aime me battre. »

Sur votre avis sur Plant, Canelo a souligné qu’il est un bon combattant, mais cela ne représente rien de nouveau dans sa carrière.

« C’est un bon combattant, mais ce n’est rien pour moi j’ai affronté des milliers de bons combattants, ce n’est rien de différent, je vais juste utiliser mon expérience et ma capacité à me battre. »

Enfin, il a réitéré qu’il cherchera à terminer le combat en sept et huit rounds par élimination directe.

« Je pense qu’à mon avis, le combat sera terminé en sept ou neuf rounds. Merci à tous les médias de soutien, j’espère que samedi ils seront tous là pour faire l’histoire ensemble ».

