Canelo vs Plant: Canelo Álvarez cherche à entrer dans l’histoire en tant que champion incontesté des super-moyens

Canelo Álvarez cherche à être le champion incontesté contre Caleb Plant. Match de boxe

Ce samedi 6 novembre 2021 dans le combat entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant auront bien plus qu’une victoire en jeu, alors que le titre de champion incontesté est disputé dans les poids super moyens.

Le titre de champion incontesté est obtenu un boxeur en remportant les titres des quatre organisations (IBF, WBA, WBC et WBO) dans la même catégorie, avec personne qui peut être appelé mieux que lui.

Dans l’histoire il y a eu différents combattants pour balayer une division, mais auparavant il n’y avait pas autant d’instances dirigeantes, tout a donc changé à l’ère moderne.

Depuis que les titres IBF, WBA, WBC et WBO sont en jeu, seuls cinq boxeurs ont pu s’imposer comme des champions incontestés et il s’agit de Oleksandr Usyk (poids de croisière), Bernard Hopkins (poids moyen), Jermain Taylor (poids moyen), Terence Crawford (super léger) et Josh Taylor (super léger).

Compte tenu de cela, Canelo et Caleb vont pour leur consécration, bien que le Mexicain a beaucoup plus à perdre, puisqu’il a trois titres à son actif, alors que le Nord-Américain n’en a qu’un.