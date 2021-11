Canelo vs Plant : Canelo Álvarez et Caleb Plant rencontrent le poids lors d’une cérémonie intense avec tout et Mike Tyson

Canelo Álvarez et Caleb Plant se rencontrent lors de la cérémonie de pesée à Las Vegas. @ShowtimeBoxing

Le combat est prêt. Usine de Canelo Álvarez et Caleb ils se sont conformés à la Cérémonie de pesée de 168 livres au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, où ils ne se sont pas retenus et se sont tout dit, quoi qu’il arrive Mike Tyson était impliqué en tant qu’invité.

Les deux combattants ont atteint le scène entourés de leur équipe, tandis que les supporters présents scandaient le mexicain et huaient à l’Américain pour réchauffer les esprits.

Aucun ami dans l’industrie #CaneloPlant descend DEMAIN 21H ET EN DIRECT sur SHO PPV : https://t.co/pxjAcDUWj5@ShowtimeBoxingpic.twitter.com/zzS5jjv2J9 ? SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) 5 novembre 2021

Plante grimpa d’abord au échelle où il a donné 167 livres, tandis que le champion mexicain a atteint la limite à 168 livres.

Le poids fait @Canelo | Commande #CaneloPlant : https://t.co/ZLhZXPsY81pic.twitter.com/OKfGPzbJRU ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 5 novembre 2021

Une fois la condition remplie, il a continué face à face, où ils disaient tout tous les deux et Plant était encore plus actif, qui n’arrêtait pas d’insulter Canelo, mais celui-ci ne tomba pas dans les provocations. Bien que la situation se soit aggravée, Mike Tyson Il est apparu en tant qu’invité de Premier Boxing Champions qui a dû se mettre dans les médias des deux champions pour éviter les coups et pour que les photos traditionnelles puissent être prises.

Prêt au combat @SweetHandsPlant | Commande #CaneloPlant : https://t.co/ZLhZXPsY81pic.twitter.com/i5Yz6CxBBB ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 5 novembre 2021

Le reste des pesées était. Juan Pablo Romero 143 livres et son rival Elvis Rodríguez 142 livres. Leonardo Baez pesait 120,5 livres contre le champion Ray Vargas qui a abandonné 121 livres. Finalement Marcos Hernández a réalisé 168 livres et Anthony Dirrell avec 168,5.