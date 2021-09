Canelo vs Plant : Canelo Álvarez et Caleb Plant s’en prennent aux coups en pleine conférence de presse

in

Canelo Álvarez et Caleb Plant s’échauffent lors de la conférence de presse et se battent. ShowTime Boxe

Dans un début de conférence tendu,Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant ont été battus lors de la confrontation devant les médias. Le Mexicain n’a plus supporté les provocations du champion IBF des 168 livres et a remonté le moral.

Lors d’un face à face prolongé, Canelo a commencé le contact physique en poussant l’Américain. Immédiatement, ‘SweetHands’ a répondu avec une mouche gauche qui a répondu à la meilleure livre pour livre du moment.

Face à la tension, le staff des deux équipes est entré pour séparer les combattants. Après quelques secondes les caméras ont capturé que Plant avait une blessure au nez et à la pommette droite, ce qui a entraîné un retard des déclarations de quelques minutes.