Canelo vs Plant : Canelo Álvarez : « Je suis ici pour être l’un des meilleurs de l’histoire de la boxe »

Canelo et son objectif de battre Caleb Plant. .

Tout est prêt à Las Vegas. Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant ont eu leur dernière conférence de presse mercredi avant de monter sur le ring de rechercher l’unification des super intermédiaires.

Face à cette opportunité, le combattant mexicain est très clair sur son objectif : « Au final, je travaille pour ça. pour qu’ils me mettent comme l’un des meilleurs de l’histoire de la boxe, pas seulement au Mexique et j’en suis très fier et c’est ce qui me motive à continuer dans cette voie ».

« Je n’ai rien appris. C’est différent, très différent quand vous êtes sur le ring, donc je ne prends rien de ce jour-là. J’ai affronté de nombreux bons boxeurs avec le style de Caleb qui m’ont mis à l’aise dans ma boxe. Je m’entraîne toujours à 100% pour le style de mon adversaire, je me prépare pleinement et j’aime l’idée de l’affronter », a déclaré Alvarez pour savoir si la série de poussées avec Plant lui avait laissé une leçon.