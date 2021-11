Canelo vs Plant : Canelo Álvarez prévient : « Je vais être plus agressif, pour essayer de le mettre KO dès le premier tour »

Canelo et la dernière menace pour Caleb Plant. .

Tout est enfin prêt pour ce samedi Saúl ‘Canelo’ Álvarez monte sur le ring pour rechercher l’unification des super intermédiaires contre Caleb Plant et le chasseur mexicain a lancé une dernière menace.

« Ma mère m’a menti une dizaine de fois et je l’ai aussi envoyé baiser sa mère, en fin de compte, je suis là, c’est ce que j’aime faire et c’est pourquoi je suis calme », a déclaré Canelo à TV Azteca.

« Oui, demain, je vais être plus agressif que d’habitude, en voulant le mettre KO dès le premier tour. Je dois le faire avec sagesse mais toujours aller de l’avant à la recherche du KO. »

Sur l’attitude du chasseur américain, lvarez a été clair et l’a attribuée à la nervosité : « Quand ils te disent tant de choses et qu’ils se montrent comme ça, c’est du culot pur mais demain on le verra bien ».