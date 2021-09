Canelo vs Plant : Canelo Álvarez répond Plant : “Tu n’es pas à mon niveau, je vais t’assommer en huit rounds”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez prédit qu’il éliminera Caleb Plant en huit rounds. Afficher l’heure

Canelo Allvarez a émis un avertissement sévère à l’usine de Caleb, lors de la première conférence de presse menant au combat d’unification de 168 livres. Le champion mexicain, qui Il a eu un échange avec son rival après l’affrontement, a fait remarquer que Il n’aura aucune complication pour battre ‘Sweet Hands’.

Après que Plant se soit consacré à provoquer lvarez, L’élève d’Eddy Reynoso a exprimé sa colère lorsqu’il a entendu les insultes que le champion IBF a lancées envers sa mère ; situation qui l’a poussé à le pousser. Il a également évoqué l’importance de cette rixe dans sa carrière.

« Vous n’êtes pas à mon niveau, et vous le verrez le 6 novembre. On vous voit, vous savez ce que je fais. Et je vous verrai le 6 novembre. Il peut dire ce qu’il veut, mais pas à propos de ma mère et de celui qui le fera, je vais le finir. Je vais t’assommer en huit rounds, c’est facile “; dit l’homme de Guadalajara.

“Pour moi, c’est l’histoire du Mexique et de toute mon équipe. C’est la plus grande chose pour ma carrière. Je vais assommer ce type et vous verrez. Il y a beaucoup de chiens qui aboient, ils ne mordent pas”, a expliqué le combattant de 31 ans.

L’histoire sera écrite le 6/11 @Canelo & @SweetHandsPlant se battent pour un statut incontesté dans le plus grand événement de boxe de l’année #CaneloPlantpic.twitter.com/p0T1jSbAjD ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 21 septembre 2021

De son côté, Eddy Reynoso s’est également adressé aux médias. L’entraîneur de l’équipe Canelo a été clair lorsqu’il a commenté qu’ils étaient confiants quant à la possibilité de conquérir toute la division. Et avant les déclarations controversées de l’équipe de Plant, il a déclaré qu’ils se concentreront uniquement sur le travail.

“Je pense que ce sera un combat très morbide et très important pour la première fois qu’ils unifient les 168 livres. Comme nous allons toujours travailler dur dans le gymnase, nous parlons de travail et de sacrifices et ce jour-là, nous aurons le premier mexicain à avoir tous les trophées. Nous sommes prêts pour le 6 novembre. “