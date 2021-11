Canelo vs Plant : Canelo Álvarez révèle ce que Caleb Plant lui a dit à la fin du combat

Canelo Álvarez raconte ce que Caleb Plant lui a dit à la fin du combat. .

Saul Allvarez est entré dans l’histoire en battant Caleb Plant pour l’unification des super-moyens, un combat qui avait généré beaucoup de morbidité depuis sa premier face à face en raison de déclarations et d’infractions que tous deux avaient dit et même en étaient venus aux mains.

Même à la pesée Ils ont encore insulté et n’ont pas pu prendre la photo traditionnelle en raison de la bonne humeur. Le combat promettait une guerre et terminer par un KO comme l’a fait le Mexicain.

Contrairement à ce qui était attendu, une fois que Plant a réussi à se remettre du coup, il a approché Canelo pour parler et après plusieurs minutes, ils se sont embrassés et la célébration a continué, bien que leur conversation ne puisse pas être entendue au-dessus du ring. C’était jusqu’à la conférence de presse, où le Mexicain a révélé ses propos.

« Il m’a dit qu’il voulait continuer à se battre et il voulait aussi s’excuser auprès de moi Et il ne pensait pas ce qu’il disait à propos de ma mère. Il était vraiment désolé pour ça. J’ai dit : ‘Ecoute, ça va. C’est de l’eau sous le pont. Je lui ai dit que c’était un grand homme et aussi qu’un jour j’espère qu’il aura lui aussi une belle famille. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Dans le combat, nous devons nous faire du mal, mais au final, nous sommes tous humains et nous voulons le meilleur les uns pour les autres. »

Le premier affrontement entre les deux Il a été donné lors de la conférence de presse, où une insulte que le Mexicain a mal interprétée l’a rendu furieux en poussant Plant puis l’a frappé avec une main droite qui lui a blessé la pommette.

Tous saluent le roi @Canelo TKOs Caleb Plant au 11e tour #CaneloPlantpic.twitter.com/y5mXvWafr7 ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 7 novembre 2021