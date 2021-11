Canelo vs Plant : Canelo Álvarez revient à Las Vegas deux ans plus tard

Canelo vise le titre qui lui manque face à Plant / @ Canelo

Saúl Álvarez retournera à Las Vegas pour essayer faire taire les critiques qui s’accumulent dans sa figure après avoir échoué à convaincre une partie des fans mexicains.

Le Mexicain est sur le point de couronner son moment comou champion unifié dans les 168 livres, mais devant sera l’un des adversaires les plus compliqués de sa carrière.

En faisant le tour de ses batailles les plus épiques, le rencontres les plus controversées à Guadalajara dans lequel il y a même la question de savoir s’il a vraiment gagné ces batailles ou non.

La La dernière fois que Saul s’est battu à Sin City, c’était le 2 novembre 2019, lorsqu’il a battu Sergey Kovalev par KO. à la MGM Grand Garden Arena puis a traversé la pandémie de coronavirus, qui l’a empêché de revenir jusqu’à ce samedi contre Plant.

On ne peut manquer de mentionner les rencontres contre Gennady Golovkin, l’Ouzbek qui lui a offert son seul match nul dans sa carrière. Le Mexicain est arrivé dans la ville qui ne dort jamais pour unifier les ceintures dans le cadre des fêtes nationales mexicaines en 2017.

Les Canelo et GGG ont mené une bataille égale, Alors qu’une partie a vu la victoire d’un côté, un autre secteur a vu le contraire. Le combat a présenté l’un des meilleurs matchs de l’année, mais un juge a vu le contraire.. En donnant les cartes, il a donné un avantage au Mexicain avec 118-110, fait critiqué. L’affaire était si grave que les gens ont sifflé le résultat.

Lors des retrouvailles, Golovkin a de nouveau mis Canelo dans les cordes. Notamment la seule défaite et match nul de l’Ouzbek était par Saúl, qui est finalement sorti avec les sceptres le soir de 2018.

Quelque chose de similaire s’est produit lorsque Canelo est entré dans le ring etn 2014 avec la cubaine Erislandy Lara, qui semblait parfois dominerr l’épreuve de force. Les comptes ont marqué la même sensation, décision partagée en faveur de Saúl ‘Canelo’ Alvarez. Uniquement sur les cartes un juge a donné 117-111 points pour le meilleur livre pour livre actuel. Les participants n’étaient pas non plus satisfaits.

Caleb Plant semble être un autre des boxeurs les plus compliqués face au détenteur de trois ceintures au super milieu, qui donnera trois titres en échange d’en avoir un de plus à son palmarès. Du reste des boxeurs il y a des doutes, pour plusieurs ils étaient au crépuscule de leur carrière ou comme Avni Yildirim qui était deux ans à la retraite, le dernier homme avec qui Saul est monté.