Canelo vs Plant: Canelo Álvarez tient parole et élimine Plant pour être le premier champion incontesté des super-moyens

Canelo assomme Caleb Plant. .

Histoire pure. Saúl ‘Canelo’ Álvarez a tenu parole et a éliminé Caleb Plant en 11 rounds pour devenir le premier champion incontesté des super-moyens. en balayant la division des 168 livres.

Ce n’était pas une tâche facile contre une Plante qui marchait beaucoup et se battait peu. L’Américain avait l’air insaisissable, essayant de ne pas être connecté par Canelo mais il n’a jamais mis le triomphe du Mexique dans une situation difficile.

Canelo est passé du moins au plus, cherchant d’abord quelle serait la clé qui ouvrirait la voie à la victoire et quand il a découvert que sa gauche pouvait blesser Plant, il n’a pas arrêté de lâcher prise.

Dès le dixième tour, ça commençait déjà à sentir le KO au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, avec Álvarez en tête et mettant le rival dans les cordes.

Nous n’avons pas eu longtemps à attendre le onzième tour voir Canelo après Caleb et dans les premières secondes il a sorti des éclats d’obus avec des feintes et des combinaisons qui ont fini par envoyer sur la toile et consommer le KO.

Roi INCONTESTÉ @Canelo #CaneloPlantpic.twitter.com/3ZZjdKadxZ ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 7 novembre 2021