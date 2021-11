Canelo vs Plant: Canelo Álvarez vs Caleb Plant en direct: Programme, comment et où regarder aujourd’hui à la télévision le match de boxe pour l’unification des titres

Heure, date, comment, quand et où est le match Canelo vs Plant attendu. .

Le combat tant attendu pour l’unification des super-moyens est arrivé. Saul ‘Canelo’ lvarez montera sur le ring pour défendre ses titres WBC, WBA et WBO contre Caleb Plant, qui est l’actuel champion IBF.

Les deux combattants ont rencontré tous protocoles à la pesée pour que le combat est prêt à partir et maintenant ils sont à 12 tours de faire l’histoire.

L’affrontement entre les deux Titans sera le samedi 6 novembre au MGM Grand Garden Arena à Paradise, Nevada aux États-Unis.

Pour qu’ils puissent profiter du combat aux États-Unis, ils devront se connecter et embaucher le Showtime Boxing PPV, tandis qu’au Mexique, ce sera sur TV Azteca et ESPN pour l’Amérique latine.

Le combat de Canelo Álvarez et Caleb Plant commenceront à 21h00 HE et 18h00. du Pacifique aux États-Unis et à 19h00, heure de Mexico.

Caleb Plant est le même combattant qui a affronté Saul Álvarez qui a soutenu qu’il avait insulté sa mère et c’est pourquoi il a été battu. Le boxeur ajoute 21 boxeurs vaincus dans un invaincu ce qui l’a amené à remporter la ceinture de la Fédération internationale de boxe.

Selon différents rapports, le tapatío coûtera environ 140 000 000 de dollars. Quatre fois plus que son dernier combat. Alors que le champion de ceinture de la Fédération Internationale de Boxe (IBF) chargera un revenu compris entre 12 000 000 $ et 13 000 000 $.

La pesée a été vécue avec une grande intensité à Las Vegas, où l’Américain pesait 167 livres, tandis que le Mexicain a donné les 168 livres de la limite de poids.