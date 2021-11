Canelo vs Plant : Canelo Álvarez vs Caleb Plant : Résumé vidéo et résultat du match de boxe pour l’unification des titres des super-moyens

Canelo vs Plant, qui a remporté les 4 titres des super-moyens ce 6 novembre ? MARQUE Claro

Ronde 11 | C’EST FINI. Canelo s’en prend à Plant et le claque pour s’imposer comme le premier champion incontesté des super-moyens de l’histoire. Grande clôture du combat.

Roi INCONTESTÉ @Canelo #CaneloPlantpic.twitter.com/3ZZjdKadxZ ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 7 novembre 2021

Ronde 11 | Quel début de onzième et Canelo fait plier Plant pour l’envoyer sur la toile mais parvient à se relever.

Tour 10 | Encore une fois les tiges accompagnées de combinaisons qui vont au visage de Plant et nous allons aux manches de championnat.

Tour 10 | Le dixième commence avec Canelo mettant à nouveau Plant dans l’un des coins, qui continue de survivre et c’est qu’il ne lâche pas beaucoup ses mains et essaie seulement d’esquiver les attaques d’Álvarez.

Ronde 9 | Il semble que Canelo comprenne que le KO viendra avec un pied gauche et c’est qu’il n’arrête pas de lâcher sa main gauche contre une Plante qui marche beaucoup et se bat peu.

Ronde 9 | Le combat vieillit et il est temps pour Canelo de faire démarrer les moteurs devant un public qui a baissé les cris.

Ronde 8 | Il semble que Canelo ait également pris ce tour pour de l’air et lâché très peu de mains, même s’il n’a pas cessé de s’en prendre à Plant, qui finit par en recevoir un autre gauche sur le menton.

Ronde 8 | Plant montre déjà les premiers signes de fatigue, abaissant ses mains et attachant son corps à celui de Canelo pour qu’ils ne le relient pas au début du huitième tour.

Tour 7 | Canelo reste planté avec sa garde haute, à la recherche de Plant pour mordre à l’appât et aller à la contre-attaque, mais cette situation ne se produit pas.

Tour 7 | Canelo entame le septième virage Plant mais parvient à s’imposer, même si le Nord-Américain a cessé de frapper et fait grandir le Mexicain.

Tour 6 | Canelo commence à se faire défoncer comme un vrai torero et le sixième round se termine, la première moitié du combat appartient à l’histoire.

Tour 6 | Deux bons gauches de Canelo et il oblige Plant à se réfugier à nouveau dans le corner. Canelo commence déjà à travailler le KO.

Tour 6 | Plant attrape la main de Saúl et le Mexicain est désespéré et commence à le frapper court, mais l’arbitre intervient déjà pour les séparer.

Tour 5 | Les fans sont à nouveau en feu et ils demandent à Canelo d’aller de l’avant mais le cinquième tour est déjà arrivé à sa fin, les deux combattants montrant leurs armes.

Tour 5 | Caleb Plant montre ce que nous n’avions pas vu et submerge Canelo d’éclats d’obus mais Canelo répond rapidement de la même manière et nous nous battons.

Tour 4 | La vérité est que Plant a sorti plus dans cette salle mais qu’Alvarez en profite pour continuer à mettre la gauche. Le quart de 12 rondes est terminé.

Tour 4 | Canelo démarre la machine à frapper et met déjà Plant en danger contre les cordes et les fans s’enflamment à Las Vegas.

Tour 3 | Encore une fois, Canelo ferme le ring avec des tiges qui ont un impact sur Plant et le troisième tour s’est terminé avec une large domination d’Álvarez.

Tour 3 | Canelo frappe un grand gauche puis cherche à finir par une combinaison mais à nouveau Plant part par les jambes et fuit les attaques du Mexicain.

Tour 3 | Plant parcourt tout, tout le ring au début de la troisième et pour voir si ce n’est pas un facteur pour qu’il se fatigue vite et quitte la table servie à Canelo.

Tour 2 | Plant ne peut pas descendre des cordes à cause du bon travail de Canelo et maintenant il attaque son corps pour le forcer à baisser les mains. Le deuxième tour appartient à l’histoire.

Tour 2 | La main gauche de Canelo qui trouve le visage de Plant et le pousse contre les cordes pour le coincer et continuer à attaquer.

Tour 2 | Plant cherche à lier Canelo, mais le Jalisco répond avec quelques tiges courtes qui ont un impact sur l’Amérique du Nord.

Tour 1 | Au bout de deux minutes, Canelo laisse tomber les premières mains mais sans causer de dégâts. Le premier tour est déjà terminé.

Tour 1 | Canelo n’a pas porté un seul coup depuis une minute et demie et semble étudier comment entrer dans Plant dès qu’il commet une erreur.

Tour 1 | Après une présentation impressionnante, où tout le sable s’est rendu aux pieds de Canelo, cela a commencé et les premiers coups sont portés par Plant mais ils impactent la garde mexicaine.

VAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOS AVEC LES ACTIONS !

Oh papa. Saúl ‘Canelo’ Álvarez vient sur le ring et il le fait accompagné de Maná, qui joue El Rey. Nous ne sommes nulle part pour voir un combat qui a des connotations historiques.

Au rythme du hip-hop Caleb Plant se dirige déjà vers le ring et il est temps d’approuver tout ce qu’il a dit depuis avant que le combat ne devienne officiel.

La présentation des hymnes nationaux et nous ne sommes qu’à quelques secondes de Canelo et Plant qui sautent sur le ring pour nous donner un combat qui sera enregistré dans l’histoire.

Malgré toutes les polémiques qui ont surgi ces derniers jours, Ryan García fait déjà son arrivée dans les vestiaires de Canelo lvarez pour soutenir son partenaire de gym dans ce rendez-vous avec l’histoire.

#CaneloPlant :. @ RyanGarcia est là pour #caneloVsPlant@VegasSports2Daypic.twitter.com/SrFXdgUoy1 ? Mike Dixon (@MikeDixon_VST) 7 novembre 2021

Tour 4 | C’EST FINI. Anthony Dirrell termine cela par un seul coup au début du quatrième tour et c’est qu’il a envoyé Marcos Hernández dormir avec un uppercut au menton de manière fulminante.

Cet uppercut @Anthonydirrell met KO Hernandez au 4e tour #DirrellHernandez | Commande #CaneloPlant : https://t.co/aJWtgepYSlpic.twitter.com/49K5cDhLsS ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 7 novembre 2021

Tour 3 | Anthony ne sait pas comment reprendre le contrôle du combat et Marcos a gagné en confiance après trois rounds complets.

Tour 3 | Le combattant d’origine mexicaine revient pour mettre un gauche mais maintenant au corps et Dirrell s’est dilué après un bon premier round.

Tour 2 | Hernandez est maintenant le meilleur ouvreur au deuxième tour et a frappé Dirrell avec une main gauche puissante sur le menton, qui ne recule pas et veut plus d’échanges.

Tour 1 | Anthony Dirrell ouvre mieux le combat et profite du fait que Hernández reste statique au centre du ring pour mettre quelques combinaisons sans réponse.

Nous avons atteint le virage des demi-finales et Anthony Dirrell monte déjà sur le ring pour affronter Marcos Hernández dans un combat où ils auront la grande vitrine de soutenir Canelo’s et ils ne peuvent pas laisser passer cette opportunité.

Ce qui est dit, avec des cartes de 99-91, 100-90 et 100-90, Rey Vargas remporte la victoire et reste invaincu en tant que professionnel après 35 combats dans sa carrière.

Tour 10 | Comme les neuf épisodes précédents, Rey Vargas contrôle les actions et il ne s’agira désormais que des juges d’officialiser sa victoire par décision unanime.

Ronde 9 | Báez démarre la machine à frapper au début de l’avant-dernier tour mais ils sortent avec trop peu de puissance pour générer du danger à Rey Vargas.

Ronde 8 | Vargas ne va pas après les KO et il semble qu’il veuille que ces tours servent d’entraînement, même si tout peut changer d’un seul coup de Baez.

Tour 7 | Nous avons atteint la dernière ligne droite du combat et Báez sort pour attaquer, bien que tout ce qu’il libère aille à la garde de Rey mais son coin lui demande de tout laisser sur le ring et de ne rien sauver.

Tour 6 | Le rythme du combat diminue progressivement mais avec la même harmonie et c’est que Rey Vargas ne s’est pas senti en réel danger tout au long de la nuit.

Alors que nous continuons le combat regardez qui est déjà arrivé à la MGM Grand Garden Arena pour monter sur le ring dans un peu plus d’une heure. Canelo est dans la maison !

est là. @Canelo | #CaneloPlant : https://t.co/ZLhZXPbmJrpic.twitter.com/P8oMrpx9SB ? SHOWTIME Boxe (@ShowtimeBoxing) 7 novembre 2021

Tour 5 | Vargas commence le cinquième avec des crochets au foie que Baez en veut, qui ne trouve toujours pas le moyen de nuire au roi.

Tour 4 | Un Rey Vargas beaucoup plus prudent s’en est emparé, tandis que Báez semble quelque peu anxieux, lâchant les mains mais ne trouvant aucune cible dans l’humanité du rival.

Tour 3 | Vargas est celui qui prend les rênes du combat mais Leo a l’air très dangereux à chaque fois qu’il essaie de voler. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi à se connecter, mais il a été sur le point de causer beaucoup de dégâts.

Tour 2 | Rey n’arrête pas de lancer des mains mais son coin lui demande de chercher plus de jabs. Le deuxième tour à Las Vegas est déjà terminé.

Tour 2 | Leonardo Báez travaille très bien son mouvement de taille et répond avec quelques flips à haut risque, mais Rey parvient à les esquiver et à éviter les dégâts.

Tour 1 | Rey Vargas ne sauve rien dans ce départ et met déjà Leo en difficulté avec quelques tiges qui s’adaptent parfaitement mais le premier tour touche à sa fin.

Tour 1 | Vargas profite de l’avantage de la distance et éloigne Baez, mais il répond avec le 1-2 qui entre dans le visage de Rey.

Rey Vargas et Leonardo Báez sont déjà sur le ring pour affronter 10 rounds d’action dans l’avant-dernier combat de ce soir. Vaaaaaaaaaaamoooooooos avec les actions.

Ne te détache pas de nous et c’est que Il nous reste un peu moins de deux heures pour que Canelo et Caleb Plant montent sur le ring pour définir un vainqueur, car il n’y a que deux combats à venir. avant d’atteindre le virage stellaire.

Tour 5 | Le combattant dominicain a pris le contrôle du combat et continue d’embarrasser Romero avec des contre-attaques. C’est fini. Elvis Rodríguez envoie le Mexicain au tapis dans les dernières secondes du cinquième tour et c’est de l’histoire ancienne.

Tour 4 | Elvis Rodriguez envoie Juan Pablo Romero sur la toile mais le Mexicain fait preuve de courage et se lève pour continuer à se battre, même s’il n’a pas l’air en bon état. La cloche le sauve du KO.

Tour 4 | Grande réaction d’Elvis et il jette de nombreux dessus pour mettre Romero en difficulté, qui ferme la garde mais montre déjà des dommages au visage.

Tour 3 | Le dominicain Rodríguez fait preuve d’une grande mobilité et rebondit bien sur ses jambes mais Romero le coince constamment dans les virages et libère des combinaisons.

Tour 2 | Pivi Romero sort tout pour attaquer au deuxième tour et va chercher le KO mais Elvis monte dans les cordes et ne vend pas facilement la défaite.

Tour 1 | Le premier tour est sorti d’une pure étude entre les deux boxeurs mais Romero a sorti les meilleures combinaisons et a repris les actions.

Nous arrivons aux quarts stellaires du soir et nous partons avec un combat de 10 rounds entre Elvis Rodríguez et Juan Pablo Romero. Vaaaaaaaaamoooooooooos avec les actions.

Les actions au-dessus de l’anneau ne vous arrêtent pasLe Cubain Rances Barthelemy vient de nous offrir un KO spectaculaire au deuxième tour pour remporter la victoire sur Gustavo David Vittori.

Selon diverses sources, Le sac garanti que prendra Saúl Álvarez pour ce combat d’unification contre Caleb Plant est d’environ 40 millions de dollars, quatre fois plus que l’Américain n’en gagnera.

Ce samedi C’est l’anniversaire d’Eddy Reynoso, manager et entraîneur de Canelo lvarez, qui cherchera à avoir le cadeau parfait avec l’un de ses combattants s’imposant comme le premier Mexicain à être couronné champion incontesté.

Excellente nouvelle pour le Team Canelo, lors du premier match de ce soir, Joselito Velasquez remporte le triomphe par décision unanime avec des cartons de 80-72 contre Gilberto Mendoza en huit tours d’action.

-Canelo Álvarez contre l’usine de Caleb | 12 tours, pour les titres de la WBA, WBC, WBO, IBF et Ring Magazine.

-Elvis Rodríguez contre Juan Pablo Romero | 10 tours

-Rey Vargas contre Leonardo Baez | 10 tours

-Anthony Dirrell contre Marcos Hernández | 10 tours

-Juan Manuel Gómez contre José Antonio Meza | 8 tours

-Rances Barthélemy contre Gustavo David Vittori | 8 tours

-Joselito Velázquez contre Gilberto Mendoza | 8 tours

-Jan Salvatierra contre Fernando Díaz | 6 tours

Salut salut salut. Bonjour, aujourd’hui, nous avons un combat qui restera sûrement dans l’histoire. Sául ‘Canelo’ Álvarez et Caleb Plant s’affrontent pour définir le champion incontesté des super-moyens.

Le combat clôture une journée sportive intense qui a commencé avec le football, s’est poursuivie avec la Formule 1 et maintenant nous avons l’UFC 268 et nous aurons une touche finale avec ce panneau d’affichage.

Toutes les actions que nous vous ferons vivre complètement du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, où nous verrons l’histoire de la boxe mondiale.