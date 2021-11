Canelo vs Plant: Cérémonie de pesée Canelo Álvarez vs Caleb Plant, en direct: Programme, comment et où regarder à la télévision

Tout ce que vous devez savoir sur la pesée entre Canelo et Plant à Las Vegas. MARQUE Claro

Nous sommes sur le point de vivre un week-end intense qui comprend le combat d’unification entre Caleb Plnat et le Mexicain Saúl ‘Canelo’ Álvarez mais ils ont encore un but à battre et c’est l’échelle.

La cérémonie de pesée avant le combat ce samedi aura lieu ce vendredi 5 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, endroit où il peut y avoir du public dans les tribunes.

-États-Unis : 15h00 ET / 13h00 PT

-Mexique : 14h00 (CDMX)

-Colombie : 14h00

-Chili : 16h00

-Argentine : 16h00

-Pérou : 14h00

Au Mexique, vous pouvez suivre la cérémonie en direct à travers TV Azteca et ESPN, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le faire via les chaînes Showtime.

Tout ce qui se passe dans cette cérémonie de pesée Vous pouvez le suivre entièrement en direct via MARCA Claro USA, où nous vous apporterons les meilleures informations de Las Vegas.

La lutte pour l’unification chez les super-moyens sera la suivante Samedi 6 novembre 2021 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas et le combat principal aurait lieu vers 22h00 CDMX, 00h00 ET et 21h00 PT.