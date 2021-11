Canelo vs Plant : Jermall Charlo attend le vainqueur entre Canelo Álvarez et Caleb Plant

Jermall Charlo veut affronter le vainqueur du combat entre Canelo Álvarez et Caleb Plant. . images

Jermall Charlo cherchera à devenir le champion incontesté à 168 livres l’année prochaine. Le combattant américain monterait dans la division pour défier le vainqueur du combat entre Saúl ‘Canelo’ lvarez et Caleb Plant.

Le « Hit-Man », qui a défendu le titre WBC des poids moyens contre Juan Macías Montiel en septembre, Il a récemment déclaré que son équipe travaillait pour sceller un duel important l’année prochaine. Et il a réitéré ses intentions de défier le champion des 168 livres.

« En ce moment, tout est en jeu. Tout le monde se bat maintenant pour celui qui est sur le radar. Comme je l’ai dit, mon équipe travaille ensemble pour essayer de mettre sur pied un méga combat. Canelo m’a appelé, alors on verra ce qui se passe « ; a répondu lors d’une interview pour le podcast PBC.

« J’espère que quel que soit le gagnant (entre Canelo et Plant), nous pourrons faire une bonne affaire. Je veux prolonger mon héritage, et si l’un de ces gars me donne l’opportunité, je la saisis définitivement. »; Charlo a ajouté.

De même, le boxeur de 31 ans a également commenté qu’il aimerait rechercher une unification dans la division actuelle, donc Il n’exclut pas la possibilité de négocier avec Gennady Golovkin s’il devance Ryota Murata.

« Golovkin est sur le point de s’unifier. Alors peut-être qu’on peut se battre pour toutes les ceintures ou quelque chose comme ça. Nous allons le résoudre » ; Il a répondu au post où il a défié GGG ces derniers jours.

Charlo n’a pour l’instant pas de rival clair, mais du côté de l’équipe Canelo ils ont laissé la possibilité de tenter la confrontation contre Jermall s’il finalise sa promotion de division.